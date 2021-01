Cùng với giọng ca thế hệ 10X, Thanh Lam và Tùng Dương cùng có tên trong danh sách đề cử Ca sĩ của năm của giải Cống hiến 2021. Năm nay Tùng Dương có số đề cử áp đảo.

browser not support iframe.

Tùng Dương song ca với Trần Lập trong MV 'Cơn mưa tháng 5'

BTC Giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2021 vừa công bố danh sách đề cử của giải với 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Với tiêu chí: "Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng", mỗi một đề cử ở các hạng mục được xem là đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Cả Tùng Dương và Thanh Lam đều có tên ở hạng mục Album của năm vàCa sĩ của năm. Riêng Tùng Dương còn được đề cử ở hạng mục:Chương trình của năm (với liveshow Con người). Sa Huỳnh và Bùi Caroon, hai tác giả của các sáng tác trong album Human của Tùng Dương cũng góp mặt trong đề cử Nhạc sĩ của năm. Ê-kíp sản xuất album Human của Tùng Dương là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng và Lưu Quang Minh đồng thời có tên ở hạng mục Nhà sản xuất của năm. Tùng Dương còn nhận một đề cử nữa cho ca khúc Cơn mưa tháng 5 ở hạng mụcBài hát của năm. Như vậy có tới 6 đề cử Giải Cống hiến - 2021 liên quan đến nam ca sĩ sinh năm 1983.

Năm nay Tùng Dương có số đề cử áp đảo.

Trong khi đó "hiện tượng" của Rap Việt Binz nhận 2 đề cử. Ca sĩ 10X Amee cũng không thua kém đàn anh Tùng Dương khi có tới 5 đề cử, trong đó đáng kể nhất là Ca sĩ của năm, Album của năm. King of Rap và Rap Việt, hai chương trình Rap gây bão trên truyền hình năm qua có tên ở hạng mục Chương trình của năm. Do vậy cũng dễ hiểu khi Dế Choắt (quán quân Rap Việt) và ICD (quán quân King of Rap) được đề cử Nghệ sĩ mới của năm. Khá thú vị là MV Đi về nhà của Đen và JustaTee dù mới phát hành được 2 tuần nhưng đã lọt đề cử MV của năm.

Danh sách đề cử Giải Cống hiến 2021



I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1. Dương Cầm (Giám đốc âm nhạc Chuỗi chương trình Bandland)

2. Hoàng Touliver (Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Rap Việt)

3. Huy Tuấn (Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Music Home)

4. Hứa Kim Tuyền - TDK (Ê-kíp sản xuất của album và MV của Amee)

5. Nguyễn Hữu Vượng - Lưu Quang Minh (Ê-kíp sản xuất album 'Human' của Tùng Dương)



II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Cứ chill thôi (Chillies ft Suni Hạ Linh & Rhymastic)

2. Đi về nhà (Đen, JustaTee)

3. Em không sai chúng ta sai (Erik)

4. Kẻ cắp gặp bà già (Hoàng Thùy Linh)

5. OK (BINZ)

6. Yêu thì yêu không yêu thì yêu (Amee)



III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Cơn mưa tháng 5 (Tùng Dương, Trần Lập)

2. Hoa nở không màu (Hoài Lâm)

3. OK (BINZ)

4. Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở (Nguyên Hà)

5. 2 phút hơn (Pháo)



IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. Dế Choắt (quán quân Rap Việt)

2. ICD (quán quân King of Rap)

3. Trần Duy Khang (ban nhạc Chillies)

4. Pháo (rapper, tác giả '2 phút hơn')



V. ALBUM CỦA NĂM

1. Dreamee (Amee)

2. Hôm qua, hôm nay và sau này (Nguyên Hà)

3. Human (Tùng Dương)

4. Khánh Linh’s Journey (Khánh Linh)

5. Nơi gặp gỡ tình yêu (Thanh Lam)

6. Yesteryear (Phùng Khánh Linh)



VI. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Con đường không tên (Ban nhạc Bức Tường)

2. Con người (Tùng Dương)

3. Đường chúng ta đi (Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn)

4. Khúc hát phiêu ly (Đêm nhạc Phó Đức Phương)

5. Rock Symphony (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam)

6. Vy - Live concert (NSƯT Hồng Vy)



VII. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Bandland

2. King of Rap

3. Music Home

4. Rap Việt



VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Nguyễn Minh Cường (sáng tác 1 album CD, 2 album online, nhiều bài được các ca sĩ làm MV)

2. Phùng Khánh Linh (sáng tác album 'Yesteryear')

3. Sa Huỳnh - Bùi Caroon (sáng tác album 'Human' của Tùng Dương)

4. Võ Thiện Thanh (sáng tác album 'Khánh Linh’s Journey')

5. Hứa Kim Tuyền (sáng tác album 'Dreamee' và MV của Amee)



IX. CA SĨ CỦA NĂM

1. Amee

2. Tùng Dương

3. Nguyên Hà

4. Thanh Lam

5. Khánh Linh

Mai Linh