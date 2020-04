Nam diễn viên gạo cội Andrew Jack qua đời tại một bệnh viện ở Surrey, Anh, vào ngày 31/3, hưởng thọ 76 tuổi.

Người đại diện Jill McCullough của Jack đã xác nhận với truyền thông Anh về việc diễn viên phim Chiến tranh giữa các vì sao - Star Wars qua đời tại bệnh viện ở Surrey, Anh sau 2 ngày phát hiện mắc Covid-19. Bà McCullough tiết lộ một chi tiết đau lòng rằng ông Jack đã không kịp nhìn thấy người vợ Gabrielle Rogers trong những giờ phút cuối cùng bởi bà cũng đang bị cách ly tại Úc do Covid-19.

Andrew Jack năm nay 76 tuổi.

Trên trang cá nhân, vợ của Jack - bà Gabrielle Rogers viết: "Chúng tôi đã mất đi người đàn ông ấy hôm nay. Andrew Jack được chẩn đoán mắc COVID-19 hai ngày trước đó. Anh ấy không hề đau đớn, và anh ấy đã ra đi bình yên khi biết gia đình luôn hướng về anh".

Andrew Jack sinh 28/1/1944 tại London, Anh. Ông là một diễn viên, huấn luyện viên ngôn ngữ người Anh, bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ năm 1982. Suốt sự nghiệp, ông từng làm việc với hơn 200 diễn viên, giúp họ thiết kế giọng nói, ngữ điệu, cách phát âm, giao tiếp phù hợp với nhân vật, tác phẩm.

Andrew Jack trong Chiến tranh giữa các vì sao: Tập VII.

Andrew Jack đóng vai tướng Ematt trong các phần phim của "bom tấn" Star Wars - Chiến tranh giữa các vì sao), bao gồm "The Last Jedi" (Jedi cuối cùng), "Solo: A Star Wars Story" (Solo: Star Wars ngoại truyện) và "The Force Awakens" (Thần lực thức tỉnh).

Jill McCullough cũng chia sẻ rằng, hiện Andrew Jack đang thực hiện huấn luyện cho các diễn viên phim Người dơi mới dự kiến sẽ phát hành vào năm 2021. "Huấn luyện phương ngữ không chỉ giỏi về giọng nói mà bạn cần làm cho các diễn viên của bạn cảm thấy an toàn và tự tin và các diễn viên của Andrew đều yêu mến anh ấy", Jill McCullough chia sẻ.

Ngân An (Theo CNN)