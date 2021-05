Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Anh – con gái nghệ sĩ Giang còi mong mọi người hãy quan tâm, động viên ba em thay vì dành những lời cay nghiệt.

Trước đó, nghệ sĩ Trà My cho biết nghệ sĩ Giang 'còi' phải nhập viện vì bệnh trở nặng. Anh bị gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, không nuốt được, bị nôn và đi ngoài ra máu nhiều do căn bệnh ung thư hạ họng và xơ gan.

Nghệ sĩ Trà My vào thăm nghệ sĩ Giang 'còi'.

Khi biết tin, nhiều khán giả đã thắc mắc về việc nghệ sĩ Giang còi từng đăng tải những khoảnh khắc sống lạc quan tại nhà vườn rộng nghìn mét ở ngoại ô. Một số đặt dấu hỏi tại sao gia đình anh không bán khu đất đó để lấy tiền điều trị bệnh. Trước ‘bão’ dư luận, Ngọc Anh - con gái nghệ sĩ Giang 'còi' chia sẻ với VietNamNet: “Khu nhà vườn đó chính xác là mảnh đất ruộng. Gia đình tôi không thể bán được vì nhiều lý do về giấy tờ và thủ tục chứ không phải là không muốn bán! Ba bị bệnh như vậy chúng tôi cũng lo lắng và sốt ruột nhưng hoàn cảnh nhà thật sự khó khăn nên buộc phải kêu gọi mọi người giúp đỡ. Tôi mong mọi người hãy động viên ba thay vì dành những lời cay nghiệt".

Ngọc Anh và ba trong viện.

Ngọc Anh cho biết thêm, hiện Giang 'còi' vẫn còn rất yếu, không thể ăn uống được vì họng đau buốt mỗi khi nuốt thức ăn và phải nội soi họng thường xuyên. Trước mặt con gái, nghệ sĩ Giang 'còi' luôn tỏ ra lạc quan, anh tự dặn lòng phải đặt niềm tin vào bác sĩ.

“Ba tôi lúc nào cũng lạc quan, tuy nhiên tôi hiểu rằng trong lòng ba rất thương và lo cho các con. Hiện tại, tôi là người ở viện trông ba cả ngày. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên bệnh viện chỉ cho phép một người thân ở lại chăm sóc. Nhà tôi gần như chẳng còn ai, may có bác gái giúp đỡ, quán xuyến nhà cửa. Mọi việc vòng ngoài có mẹ My (nghệ sĩ Trà My – PV) lo hết nên ba con tôi cũng đỡ lo. Từ ngày có mẹ My giúp, ba Giang nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và có một khoản để trang trải. Thời gian chăm ba trong viện, tôi nhận ra mỗi sự giúp đỡ từ mọi người dù nhỏ hay lớn đều rất đáng quý", Ngọc Anh nói.

Nghệ sĩ Giang còi sống lạc quan tại nhà vườn ngoại ô

browser not support iframe.

Mỹ Duyên