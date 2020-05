Nam diễn viên Kim Ji Hoon vừa được xác nhận sẽ tham gia diễn xuất trong phim The Flower of Evil cùng Lee Jun Ki và Moon Chae Won. Trong phim, Kim Ji Hoon sẽ đảm nhận vai một người đàn ông bí ẩn. Được biết, bộ phim kể về hai con người đứng trước ranh giới của sự thật mà họ muốn tránh né. Trong khi Baek Hee Seong (Lee Jun Ki đóng) cố che giấu quá khứ tàn khốc của bản thân và thay đổi thân phận thành một người khác thì vợ của anh là Cha Ji Won (Moon Chae Won đóng), một cảnh sát nhiều kinh nghiệm, lại ra sức tìm hiểu quá khứ của chồng mình. The Flower of Evil dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 7.