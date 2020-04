TWICE sẽ trở lại đường đua K-Pop với ca khúc chủ đề "More and More", phát hành vào ngày 1/6. Thông tin vừa được chính nhóm xác nhận trong buổi họp báo online công chiếu phim tài liệu phát sóng trên YouTube Originals “TWICE: Seize The Light”. Gần đây nhóm cũng vừa lên đồ đi đảo Jeju quay MV mới.