The Black Label phủ nhận việc Somi sở hữu chiếc Lamborghini màu vàng mà cô nàng đã lái từ chương trình thực tế mới. Trong một cảnh quay của I Am Somi, nữ ca sĩ ngồi trên ghế lái của một chiếc Lamborghini Urus màu vàng sáng có giá lên tới 256 triệu won (khoảng 209.670 đô la). Nhiều người suy đoán rằng Somi đã tự mua chiếc xe này. Tuy nhiên, công ty cho biết: "Chiếc xe mà Somi đang lái trong tập 1 của I Am Somi không phải là xe của cô ấy. Thông tin thêm về chiếc xe sẽ được cung cấp trong tập 2".

Kang Gary ký hợp đồng với Million Market. Đại diện cơ quan xác nhận việc đó, đồng thời nói thêm rằng đó không phải là hợp đồng độc quyền. Điều này có nghĩa là ở một số chương trình, việc quản lý và giải quyết công việc sẽ được xử lý bởi một công ty khác. Hiện Million Market là công ty quản lý của MC Mong, Suran, Coogie và Penomeco.