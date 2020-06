Sao Hàn 6/6: Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki quyết định bỏ vai chính trong phim điện ảnh âm nhạc Our Seasons do đạo diễn Jung Da Won chỉ đạo sản xuất. Lý do được phía nam diễn viên đưa ra là do không thu xếp được lịch quay phim điện ảnh và phim truyền hình sắp tới. Mới đây, poster thứ 2 của Bán đảo vừa được nhà sản xuất tung ra. Đây là bộ phim tiếp theo của đạo diễn Yeon Sang Ho sau phim kinh dị với đề tài xác sống đình đám Chuyến tàu sinh tử năm 2016. Bán đảo có sự tham gia của loạt ngôi sao đình đám như Kang Dong Won, Lee Jung Hyun...