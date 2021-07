Phan Minh Hoàng giành suất thực tập ở Google, Yahoo khi đang là sinh viên ngành Khoa học Máy tính của Đại học Waterloo tại Canada.

Hoàng sinh năm 1999 là cựu học sinh lớp chuyên Tin của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cậu được biết đến với nhiều thành tích nổi bật như huy chương Bạc cuộc thi Olympic Tin học châu Á (APIO)2017, giải Nhì quốc gia môn Tin học, giải Khuyến khích Tin học trẻ thành phố và huy chương Vàng kỳ thi Olympic 30-4.

Phan Minh Hoàng (SN 1999) là cựu học sinh lớp chuyên Tin của Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. ẢNh: NVCC

“Hồi cấp 2 em thích học Toán nên quyết tâm thi vào chuyên Toán, nhưng em không đỗ và rẽ hướng sang học Tin. Cũng từ đó, em phát hiện đam mê và khả năng của mình đối với môn Tin. Em lên kế hoạch đi du học từ khá sớm, sau khi tìm hiểu kỹ cùng sự ủng hộ của gia đình em quyết định theo đuổi chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học WaterLoo ở Canada”, Hoàng nói.

Lí do chàng trai Việt lựa chọn theo học tại Waterloo vì trường nổi tiếng về đào tạo ngành công nghệ thông tin và có nhiều cơ hội làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu ở Bắc Mỹ. Dù trường không có học bổng nhưng có chương trình kết hợp giữa học và làm nên chi phí du học không quá tốn kém.

Thời gian đầu qua Canada, Hoàng gặp một chút khăn bởi cảm giác lạc lõng so với các bạn quốc tế và khác biệt về văn hoá. Tuy nhiên, sau thời gian làm quen, Hoàng bắt đầu hòa nhập hơn. Học tập xa nhà giúp cậu tự lập, biết sắp xếp thời gian và học cách nấu ăn, chăm sóc bản thân.

Điều chàng trai thấy thích thú nhất là chương trình học bốn năm chia thành 8 kỳ học lý thuyết, 6 kỳ thực tập xen kẽ nhau. Học sinh được lựa chọn môn học, tiếp nhận những gì thật sự cần thiết chứ không học đại trà. Các tiết học có thêm giờ để sinh viên trao đổi thắc mắc, giảng viên luôn khuyến khích học sinh hỏi. Trung bình chỉ có 8h/tuần là học lý thuyết, thời gian còn lại để hoàn thiện bài tập về nhà.

Đặc biệt, tại trường có hệ thống thư viện điện tử để sinh viên tìm kiếm tài liệu miễn phí.

‘Vừa học, vừa làm’

Ngay từ năm thứ nhất, Hoàng vừa học trên lớp vừa chuẩn bị hồ sơ để tìm cơ hội xin việc làm trong học kỳ tiếp theo. Công việc đầu tiên là lập trình cho một công ty mới khởi nghiệp tại TP.HCM. Hoàng cho biết, thời gian đầu hồ sơ năng lực chưa đủ mạnh sẽ khó khăn hơn khi tìm việc tại các công ty lớn. Lời khuyên của Hoàng là không nên chán nản nếu xin thực tập mà bị từ chối. Thay vào đó, xem mình còn thiếu sót ở đâu, tại sao không phù hợp để khắc phục dần.

Bước sang năm thứ hai Hoàng có cơ hội làm tại Yahoo (Mỹ) trong mảng video liên quan tới quảng cáo. Sau đó, tiếp tục chuyển sang làm lập trình cho một công ty tài chính và ngân hàng tại Canada. Khi có kinh nghiệm, Hoàng tiếp tục vươn tới cơ hội làm việc tại tập đoàn công nghệ lớn.

Đến cuối năm thứ hai, Hoàng đã ứng tuyển thành công vị trí thực tập sinh kỹ sư phần mềm tại Google chi nhánh tại Mỹ và Canada. Tại đây, Hoàng làm việc trong nhóm tìm kiếm của Google, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho nhật ký nội bộ.

Hoàng trở thành thực tập sinh ở Yahoo, Google khi là sinh viên năm thứ 2. Ảnh: NVCC

Nộp hồ sơ cho Google nhưng Hoàng không tự tin lắm về cơ hội trúng tuyển. May mắn được nhiều anh chị đi trước tư vấn, Hoàng đã vượt qua vòng duyệt hồ sơ. Sau đó, Hoàng làm bài kiểm tra về kỹ thuật viết chương trình trên máy và tiếp tục trải qua hai vòng phỏng vấn. Theo lời Hoàng, trong suốt quá trình đó em luôn cố gắng thể hiện những khả năng, mục tiêu phấn đấu phù hợp với vị trí ứng tuyển. Cuối cùng, Hoàng đã trúng tuyển.

“Ngành công nghệ thông tin khá đa dạng về môi trường làm việc. Mỗi người sẽ phù hợp với một môi trường khác nhau nên em muốn trải nghiệm nhiều để tìm được môi trường thích hợp nhất. Cũng làm về lập trình viên nhưng một số công ty sẽ tập trung vào nghiên cứu đưa ra sản phẩm cụ thể. Trong khi công ty lại hướng tới tính năng và nhóm khách hàng trước khi phát triển sản phẩm. Yêu cầu người lập trình phải có góc nhìn đa chiều để xây dựng ý tưởng. Nhiều người vẫn nghĩ lập trình chỉ là viết code nhưng thực tế việc xây dựng kế hoạch, phát triển tính năng, thử nghiệm chiếm tới 80%, viết code là phần hoàn thiện cuối cùng, chỉ chiếm 20% còn lại”, nam sinh nói.

Theo Hoàng, việc vừa học vừa giúp em phát triển toàn diện các kỹ năng, kịp thời bổ sung những cái đang thiếu và học cách ứng xử trong các mối quan hệ khác nhau. Đặc biệt làm việc tại nhiều quốc gia sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong phong cách làm việc cũng như tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài ra, Hoàng cũng tham gia một số cuộc thi về thiết kế, lập trình phần mềm và đạt một số thành tích như: Xếp thứ 8 trong số 40 đội trong cuộc thi thiết kế thuật toán trò chơi chiến lược do Citadel tổ chức, ứng dụng học máy tốt nhất trong Hack the Valley 2018, xếp thứ 2 về Thuật toán và đứng đầu về Thiết kế giao diện người dùng trong thiết kế thuật toán trò chơi do Bloomberg tổ chức.

