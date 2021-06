Người nhét giẻ vào miệng cháu bé 12 tháng tuổi ở Thái Bình được xác định là em gái ruột của chủ nhóm trẻ mầm non Sao Việt. Được biết, người này không phải là giáo viên, không có hợp đồng lao động.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, ngay sáng 29/6, công an TP Thái Bình đã trực tiếp đến nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt để xác minh, làm rõ thông tin bé trai 12 tháng tuổi được gửi tại đây bị nhét giẻ vào miệng.

Theo đoạn clip ghi lại, cháu bé bị em gái ruột của chủ nhóm trẻ Sao Việt (phường Tiền Phong, Thái Bình) nhét giẻ vào miệng.

Theo ông Nam, nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt đóng trên địa bàn phường do bà L.T.H.G. đứng ra làm chủ.

Trước đây, nhóm trẻ mầm non này cũng từng bị phạt đình chỉ do chưa đủ điều kiện hoạt động. Sau đó, cơ sở hoàn thiện thủ tục và được Phòng GD-ĐT TP.Thái Bình thẩm định nên phường chấp thuận bằng quyết định thành lập lớp mầm non tư thục cách đây khoảng 1 năm.

Thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn vẫn đang tạm thời đóng cửa phòng dịch Covid-19 nhưng riêng tại cơ sở này vẫn nhận trông vài trẻ còn nhỏ phải chăm, bế.

Qua xác minh, ông Nam cho biết, người phụ nữ có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé trong đoạn clip là em gái ruột của chủ nhóm mầm non tư thục Sao Việt.

"Người này là em gái ruột của chị L.T.H.G. - chủ cơ sở mầm non tư thục này và đang là sinh viên năm thứ 2. Người này không phải là giáo viên và cũng không có hợp đồng làm việc với nhóm trẻ này. Chị L.T.H.G thuê hẳn một nhà 2 tầng để làm cơ sở trông trẻ. Thời gian chị L.T.H.G nghỉ sinh, em gái ruột đã đến trông hộ nhóm lớp. Hiện, những người có liên quan đang được cơ quan công an điều tra làm rõ", ông Nam cho biết.

Còn phía gia đình cháu H.N.N (12 tháng tuổi) cho biết, sau khi đoạn clip được phát tán, chủ cơ sở mầm non tư thục Sao Việt và cô gái nhét giẻ vào miệng bé đã có đến nhà để xin lỗi, mong gia đình bỏ qua. Tại đây, người được cho là có hành vi trên giải thích, do bé N. quấy khóc nên đã có hành động như vậy. Tuy nhiên, gia đình chị cháu N. không chấp nhận và đã yêu cầu 2 người này về. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, xử lý người bạo hành trẻ.

Sau khi bé bị bịt miệng bởi giẻ, người phụ nữ này còn nắm chặt tay chân để bé không giãy giụa, mặc dù bé òa khóc.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, trên mạng xã hội đang lan truyền về đoạn clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ ở Thái Bình dùng tay nhét giẻ vào miệng.

Trong đoạn clip, sau khi bịt miệng cháu bé bằng giẻ, người phụ nữ còn nắm chặt tay chân để bé không giãy giụa, mặc cho bé khóc.

Đoạn clip khiến nhiều người xem phẫn nộ và xót xa được tài khoản có tên V.D.L chia sẻ.

Chị V.D.L - người đăng tải clip này giới thiệu, trước đây mình từng làm việc tại nhóm lớp mầm non này.

Chị V.D.L cho biết, chị chia sẻ sự việc để lên án hành động của người phụ nữ được chủ nhóm lớp nhờ hỗ trợ mình, cũng như nhóm lớp mầm non này.

“Ngày hôm nay khi em viết ra bài này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em có nên đưa ra pháp luật để trừng trị bạn kia hay không! Tuổi bạn còn quá trẻ và bạn còn là con gái .

Nhưng đến 23h tối ngày 27/6/2021, em nhận được cuộc gọi và tin nhắn đe doạ...”.

Cũng theo chị L., người phụ nữ trong đoạn clip hiện đang theo học tại một trường đại học, và do có quen biết với chủ nhóm lớp nên trong được gọi vào lớp hỗ trợ chị L. ru các cháu ngủ, chứ không làm việc ở nhóm lớp. Trên facebook, chị V.D.L cho hay đại diện phía nhóm lớp đã nhắn tin liên hệ và bày tỏ mong muốn ngồi lại với chị để giải quyết vụ việc.

“Nhiều người khi xem clip nói rằng em thương cháu mà lại để cho bạn trong clip làm như thế, không ngăn cản,... Lúc đó em chỉ là làm công ăn lương tại đấy, em đã có can nhưng không dừng lại...”.

Theo như chị L. chia sẻ, đoạn clip được chị ghi lại vào 10h34p ngày 4/5, đến ngày hôm nay mới đăng lên vì lo sợ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và công việc tại đây.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi bạo hành trẻ.

Hiện, UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non độc lập Sao Việt để phục vụ công tác điều tra xác minh clip trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng.

UBND TP Thái Bình cũng yêu cầu phòng GD-ĐT TP, công an TP phối hợp với UBND phường Tiền Phong để điều tra, xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến nội dung xuất hiện trong clip, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố khẩn trương nắm bắt để có biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định.

Thanh Hùng

Xác minh vụ trẻ mầm non bị nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình Trên mạng xã hội đang lan truyền về đoạn clip ghi lại cảnh trẻ mầm non bị một người phụ nữ ở Thái Bình dùng tay nhét giẻ vào miệng. Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình cho hay đang xác minh vụ việc.