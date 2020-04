Chúng ta đều biết nghiện game có ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe con người. Mới đây, các nhà khoa học Canada đã thực hiện một nghiên cứu để xem trẻ trông như thế nào nếu chơi game liên tục trong 20 năm.

Quá trình tự cách ly tại nhà do đại dịch Covid-19 đã khiến thời gian chơi game trung bình của mọi người tăng 19% so với trước đây. Bất chấp sự phản đối từ các công ty phát hành trò chơi điện tử, Tổ chức Y tế Thế Giới WHO đã chính thức công nhận “nghiện game” là một dạng bệnh rối loạn tâm lý.

Nhờ phân tích thói quen sinh hoạt của những người nghiện game, các nhà khoa học đã dự báo được tác động vật lý tiêu cực lên lối sống của họ.

“Họ sẽ có cặp mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ, hộp sọ bị lõm và hai bàn tay phồng rộp. Đó mới chỉ là những tác động vật lý lên cơ thể người nghiện game, chưa kể đến những biến đổi về mặt tâm thần. Bất kỳ ai trong số chúng ta cũng sẽ như vậy nếu không quan tâm đúng mức đến sức khỏe của bản thân khi chơi game”, các chuyên gia cảnh báo.

Sau đây là những biến đổi tiêu cực thường gặp nhất ở người nghiện game.

Mắt là bộ phận phải hoạt động rất nhiều khi chơi game. Thông thường, mắt sẽ tự điều tiết để thích nghi với áp lực. Nhưng khi đi quá giới hạn, mắt sẽ yếu đi nhanh chóng. Người chơi game kéo dài liên tục sẽ có đôi mắt đỏ ngầu hay còn gọi là “mỏi mắt kỹ thuật số”.

Ngón tay của người chơi game sẽ bị phồng rộp. Đây là tổn thương do các động tác lặp đi lặp lại như gõ bán phím hay nhấn bộ điều khiển. Móng tay sẽ bắt đầu bị lỏng ra khỏi giường móng, cơ bàn tay đau nhức và các mụn nước bắt đầu xuất hiện ở đầu ngón tay.

Bên cạnh đó, hội chứng ống cổ tay cũng sẽ xảy ra do quá trình tăng áp lực lâu ngày gây chèn ép hệ thần kinh trên cánh tay. Triệu chứng chủ yếu là dị cảm như tê hay đau nhói ở bàn tay. Trường hợp nặng có thể dẫn đến mất chức năng vận động.

Gù lưng là triệu chứng phổ biến nhất và tiến triển lâu dài theo thời gian, làm tăng nguy cơ thoái hóa cột sống cổ, gây các cơn đau kéo từ vùng gáy xuống lưng và hai tay. Duy trì tư thế ngồi sai trong một thời gian dài sẽ khiến cột sống của người chơi bị biến dạng.

Game thủ tiêu thụ rất nhiều đồ ăn vặt. Đây là loại đồ ăn có hàm lượng chất béo và độ măn cao. Đi kèm với đó là sở thích sử dụng nước ngọt có ga. Hai thói quen này gây rối loạn chuyển hóa chất, tích mỡ dưới da chủ yếu là ở bụng.

Tư thế ngồi kéo dài khiến tuần hoàn máu từ hai chân về tim bị trở ngại. Các van tĩnh mạch chi bị yếu dần gây nên tình trạng suy giảm tĩnh mạch, biểu hiện qua triệu chứng đau rát ngoài da, tĩnh mạch nổi rõ nhìn thấy được tại vùng da đùi, bụng chân.

Trường Giang(Theo Daily Mail)