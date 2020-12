Các chương trình về Toán tư duy được thiết kế bài giảng khoa học, sinh động, phù hợp với năng lực sẽ góp phần bồi dưỡng năng lực tư duy của trẻ.

Giai đoạn trẻ từ 3 - 11 tuổi là thời điểm trẻ trải qua sự thay đổi lớn về cách thức tiếp cận và học tập những kiến thức mới với các bài học trên lớp. Trẻ cần phát triển năng lực tư duy để gia tăng khả năng tiếp nhận, mở rộng kiến thức, đồng thời phát triển hết tiềm năng của mình ở các bậc học cao hơn.

Bồi dưỡng trẻ qua Toán tư duy

Hiện nhiều trung tâm dạy năng lực, kỹ năng tư duy đã ra đời với các tên gọi khác nhau như: dạy Toán tư duy, toán logic, toán trí tuệ, dạy Toán bằng tiếng Anh hay phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán… Môn Toán không chỉ giúp trang bị kiến thức về toán học, mà còn là công cụ, cung cấp các tri thức để người học có thể học tập các môn học khác một cách khoa học.

Đại diện CMS Edu cho biết, hầu hết các chương trình về Toán tư duy được thiết kế theo hướng sinh động, thông qua các câu chuyện và tình huống thực tế để lồng ghép kiến thức Toán học. Với các phương pháp giảng dạy được cải tiến, cùng sự hỗ trợ của hệ thống học cụ, học liệu hiện đại, tạo nên cách tiếp cận mới cho học sinh với môn học này.

Giáo dục năng lực tư duy cho trẻ không đơn thuần chỉ là dạy Toán

Đại diện CMS Edu đánh giá, nhiều trung tâm giảng dạy về nhận biết các con số và các thao tác tính toán cơ bản. Không ít học sinh tuy còn rất nhỏ tuổi đã có khả năng tính nhẩm nhanh và chính xác chỉ sau một thời gian ngắn theo học. Điều này khiến các bậc phụ huynh vui mừng trước sự tiến bộ của con so với các bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, theo đại diện CMS Edu, do mục tiêu hướng vào dạy kiến thức Toán học hoặc Toán tư duy, nên hiệu quả mang lại chủ yếu mới dừng ở việc rèn luyện cho trẻ kỹ năng làm quen, nhận biết các con số và tính toán cơ bản.

Chọn nơi học phù hợp năng lực của con

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, để rèn luyện cho trẻ phát triển được năng lực tư duy toàn diện cần phải xác định được năng lực tư duy của trẻ đang ở mức nào, cần thay đổi ra sao trước khi quyết định lựa chọn trung tâm cho con. Bởi không ít trường hợp phụ huynh cho con đi học theo xu thế mà chưa quan tâm tới năng lực thực sự của con. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu kiến thức, mà còn ảnh hưởng tới cả cảm xúc của trẻ.

Ở các nước phát triển trên thế giới như Hàn Quốc, các cuộc thi và các bài kiểm tra, đánh giá năng lực tư duy được tổ chức thường xuyên và bài bản bởi các tổ chức chuyên nghiệp. Ở Việt Nam, nhằm đánh giá năng lực tư duy toàn diện của học sinh tiểu học, cuộc thi “CMS Championship” lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 21/12/2019, bởi CMS Edu ở Hà Nội.

“CMS Championship” - cuộc thi đánh giá năng lực tư duy học sinh

Đại diện CMS Edu cho biết, ở CMS Edu, các chương trình đào tạo về năng lực tư duy được thiết kế và hướng tích hợp kiến thức toàn diện. Theo đó, không chỉ dạy Toán, chương trình còn tập trung tích hợp nội dung giáo dục về giao tiếp thông qua các hoạt động như: tương tác, kể chuyện, làm việc nhóm… Đồng thời, CMS Edu còn khuyến khích khả năng quan sát, mức độ tập trung cũng như các kỹ năng tư duy phản biện của trẻ.

Theo cách này, CMS Edu được biết đến là một trong những thương hiệu có chương trình đào tạo bài bản và chuyên sâu về phát triển tư duy toàn diện dành cho trẻ. Đặc biệt, chương trình được thiết kế hệ thống, nỗ lực cho trẻ phát triển năng lực tư duy một cách toàn diện và có lộ trình theo từng cấp độ: từ Tư duy cơ bản, Tư duy logic, Tư duy toán học tới Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Hội thảo “Khơi gợi tư duy cho trẻ - Bí quyết dành tặng ba mẹ” đã cung cấp cho phụ huynh những phương pháp dạy con hiệu quả để nâng cao năng lực tư duy

TS Toán học. Phạm Anh Minh - Cố vấn chuyên môn của CMS Edu cho rằng, phương pháp giảng dạy năng lực tư duy cho trẻ nên được bắt đầu bằng một câu chuyện cụ thể gây hứng thú. Đồng thời, lồng ghép các khái niệm toán học và truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Giáo viên cũng nên đưa ra những câu hỏi và hoạt động dẫn dắt để khuyến khích học sinh tư duy chủ động, đưa ra giả thuyết và tự mình khám phá kiến thức Toán học.

Minh Long