Giá căn hộ sơ cấp khu vực Thủ Thiêm hiện đang giao dịch ở mức trên dưới 8.000 USD/m2.

Tuy nhiên, với phiên đấu giá đất gần đây đã đưa giá lên gần 2,45 tỷ đồng/m2, do đó dự báo giá căn hộ có thể tăng 2,5 - 3 lần trong thời gian tới.

Từ khu vực Thủ Thiêm nhìn về quận 1 và Bình Thạnh.

Mức giá kỷ lục, dấu mốc dịch chuyển trung tâm về khu Đông

4 lô đất có diện tích tổng cộng hơn 30.000m2 ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đấu giá thành công hôm 10/12, với mức giá lên tới 37.346 tỷ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm. Trong đó, mức giá kỷ lục gần 2,45 tỷ/m2, thuộc về lô đất 3-12.

Lô đất 3-12, có diện tích 10.059,7m2, giá khởi điểm hơn 2.942 tỷ đồng. Sau 70 lượt trả giá, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt trúng đấu giá với giá chốt là 24.500 tỷ đồng. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch của Thành phố, khu đất mang số hiệu 3-12 được xây dựng cao từ 4 - 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa khối đế là gần 70% và khối tháp gần 45% diện tích đất. Dân số tối đa cho khu đất này là 3.420 người, với 570 căn hộ và 5% diện tích sàn dành cho thương mại.

Với mức giá này, mỗi căn hộ trong dự án phải gánh tiền sử dụng đất trên 40 tỷ. Nếu tính chi phí xây dựng, lãi vay và lợi nhuận của chủ đầu tư thì giá bán ra trên dưới 3 triệu USD/căn hộ. Đây là mức giá cao kỷ lục tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, sau khi phiên đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm ngày 10/12 xác lập kỷ lục gần 2,45 tỷ đồng một m2 đất trên bán đảo thuộc quận 2 này, khái niệm trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thay đổi.

Khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trước đây được hiểu là địa bàn quận 1 và lõi trung tâm thường bị giới hạn bởi bán kính khá hẹp quanh các trục đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, nơi luôn có giá đất cao nhất trên thị trường; đồng thời cũng cao nhất trong bảng giá đất thành phố công bố. Tuy nhiên, sau phiên đấu giá đất tỷ USD vừa qua, giá đất dọc theo đại lộ vòng cung trên bán đảo Thủ Thiêm đã vượt qua giá đất 3 tuyến đường cao nhất quận 1, đồng thời định vị lại khái niệm trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng mở rộng ra hai bờ sông Sài Gòn.

Theo ông Châu, khu trung tâm cũ từ quận 1 đang dần mở rộng sang khu trung tâm mới trên bán đảo Thủ Thiêm, thuộc quận 2 và trong tương lai có thể mở rộng sang các quận khác có địa giới nằm dọc bờ Đông và bờ Tây sông Sài Gòn. Giá đất các vị trí dọc hai bờ sông, vì vậy có thể bước sang trang mới khi sánh ngang với giá đất khu trung tâm cũ, thậm chí cao hơn.

Dự báo giá căn hộ Thủ Thiêm tăng nóng, chủ đầu tư vội đóng “rổ hàng”

Với giá đất đầu vào được xác lập qua các phiên đấu giá vừa qua, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản ở quận 3 dự báo, chủ đầu tư phải bán căn hộ tầm 20.000 USD/m2 mới đạt điểm hòa vốn. Mức giá này cao hơn gấp đôi so với mức giá sơ cấp cao nhất đang giao dịch ở khu vực Thủ Thiêm.

Theo khảo sát, trong khu vực, mức giá sơ cấp cao nhất ở dự án Empire City của liên doanh Keppel Land ở mức gần 9.000 USD/m2. Trong khi đó, dự án The Metropole do Sơn Kim Land là đơn vị phát triển đã cháy hàng các giai đoạn mở bán trước, với mức giá ghi nhận gần nhất khoảng 8.000 - 8.500 USD/m2. Dự án The River do City Garden phát triển cũng có mức giá khoảng 7.000 USD/m2.

Thông tin đấu giá thành công 4 khu đất ở Thủ Thiêm đã lập tức có tác động đến thị trường bất động sản khu vực này. Trong khi thị trường sơ cấp khan hàng thì hiện các căn hộ thứ cấp có mức chênh lệch giá lên đến 3 - 4 tỷ/căn. Trước xu hướng tăng giá mạnh, một chủ đầu tư mới đây đã thu hồi “rổ hàng” chỉ còn vài chục căn hộ cuối để làm lại giá, tránh bị “hớ”.

Theo khảo sát hiện tại mức giá căn hộ sơ cấp gần Thủ Thiêm cũng đã tăng mạnh, phổ biến trên 120 triệu/m2. Dự án căn hộ cao cấp duy nhất còn mức giá dưới 90 triệu/m2 là Paris Hoàng Kim. Tuy nhiên, theo giới đầu tư bất động sản câu chuyện tăng giá theo xu hướng chung, tạo lập mặt bằng giá mới chỉ là sớm hay muộn.

Bà Phan Thị Bích Trâm, Tổng Giám đốc Hưng Hưng Thịnh cho rằng, khu vực quận 2, đặc biệt là riêng Thủ Thiêm thị trường vẫn giao dịch tốt. Các sản phẩm chất lượng, vị trí kết nối giao thông thuận tiện,thị trường vẫn rất ổn định, thanh khoản tốt và được khách hàng đón nhận. Giao dịch hiện nay chủ yếu là nhu cầu mua để ở, đầu tư dài hạn cho thuê hoặc chờ giá tăng lên bán ra chốt lời.

Ở phân khúc căn hộ cao cấp, sự khan hiếm cục bộ ở những khu vực vị trí đắc địa như Thủ Thiêm sẽ còn kéo dài, nên sản phẩm chỉ có thiếu chứ không thừa. Điều này không chỉ thể hiện qua việc tỉ lệ bán hàng thành công luôn ở mức trên 90% mà “room” cho người nước ngoài mua nhà luôn luôn thiếu.

“Ngoài yếu tố khan hiếm thì cũng phải khẳng định quận 2 là nơi có vị trí rất tốt. Đây là tâm điểm kết nối trung tâm thành phố và khu vực phía Đông. Quận 2, với tâm điểm là khu đô thị mới Thủ Thiêm, mang tầm cỡ quốc tế, sẽ là “đầu não” của thành phố Thủ Đức tương lai.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, không thể tìm được bất kỳ vị trí nào khác hội tụ được những ưu thế về vị trí như quận 2. Quận 2 được quy hoạch đồng bộ để trở thành trung tâm mới, bên cạnh trung tâm thành phố hiện hữu đang quá tải và khu vực này sẽ phát triển rất nhanh trong vài năm tới”, bà Trâm nhận định.

(Theo Báo Xây Dựng)