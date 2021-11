Hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển Internet vạn vật, thành phố thông minh

Chiều ngày 16/11/2021, Hội thảo chuyên đề 7 trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức diễn ra với chủ đề “Phát triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh tế, xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0 hàng năm đã thu hút được sự quan tâm và tham dự từ hơn 2000 đại biểu trong nước và quốc tế

Ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Việt Nam khá hiện đại, phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hạ tầng số với thành phần cốt lõi là hạ tầng viễn thông băng rộng kết nối đến từng gia đình, từng cá nhân, hạ tầng điện toán đám mây, nền tảng định danh và xác thực số đang được thúc đẩy phát triển, đầu tư trước để đi cùng nhịp với các nước trên thế giới về ứng dụng công nghệ mới.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta vẫn còn không ít những tồn tại thể hiện ở một số điểm như: hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển Internet vạn vật, thành phố thông minh, phương tiện tự động, sản xuất thông minh…; việc tiếp cận dịch vụ băng rộng ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế.

Ngoài ra, hạ tầng vật lý chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng các phương thức quản lý thông minh; hệ thống hạ tầng cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia còn chậm được triển khai; cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia tạo nền tảng cho kinh tế số còn phân tán, thiếu, chưa được chuẩn hóa và đồng bộ; hạ tầng thanh toán số chưa đồng bộ, chưa tận dụng được các hạ tầng chung, độ phủ chưa lớn; hạ tầng điện phục vụ cho hạ tầng viễn thông còn có những điểm chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo ông Đỗ Ngọc An, quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức ...

Đề cập đến việc xaayd ựng hạ tầng kỹ thuật số, ông Phạm Anh Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel cho biết: Viettel đã xây dựng hạ tầng mạng lưới siêu băng, hạ tầng điện toán đám mây, nền tảng IoT và 5 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam. Viettel cũng tự hào giúp đất nước bước cùng nhịp với thế giới khi nghiên cứu sản xuất thành công thiết bị 5G.

Hiện tại, Viettel có một hạ tầng băng rộng di động trải khắp Việt Nam với 67.000 trạm 4G, phủ sóng tới 95% dân số. Cùng với đó là hạ tầng CNTT với 05 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier3 của thế giới, làm chủ nền tảng cloud đạt tiêu chuẩn quốc tế được Bộ TT&TT công nhận. Đây sẽ là nền tảng quan trọng phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Viettel cũng làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, sản xuất các thiết bị viễn thông bao gồm cả 5G, giúp Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 sở hữu công nghệ 5G. Mới đây, Viettel đã thiết lập thành công tốc độ truyền dữ liệu 5G đạt hơn 4,7Gb/giây. Tốc độ này cao gấp 40 lần tốc độ 4G và gấp hơn 2 lần tốc độ 5G hiện có, giúp Viettel trở thành một trong những mạng viễn thông có tốc độ 5G nhanh nhất châu Á. Hiện nay, 5G của Viettel đã hiện diện tại 8 Tỉnh/TP trên cả nước.

Ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc hạ tầng FPT Smart Cloud nhấn mạnh: Hạ tầng số là nền tảng căn bản để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số quốc gia.

H.Duy