Dự báo BĐS sẽ khởi sắc do nhu cầu luôn hiện hữu mà nguồn cung đang bị thiếu cung. Nhưng nếu có ý định ngay trong thời điểm này, người mua nhà sẽ được hưởng lợi lớn do các chính sách kích cầu của chủ đầu tư.

Kinh tế thế giới và Việt Nam đang bị bủa vây bởi những khó khăn do phải gồng sức vì một mục tiêu quan trọng - chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn nhận khi cả thế giới đã thấy rõ tầm nguy hiểm và quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh, thì “thời điểm đen tối” này sẽ nhanh chóng qua đi, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước hồi phục. Kéo theo đó, các kênh đầu tư, đặc biệt là bất động sản, sẽ nóng trở lại.

Bất động sản có ảnh hưởng bởi Covid-19?

Theo một phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, bất động sản được đánh giá là một trong những ngành không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. “Chúng tôi cho rằng nhu cầu đối với bất động sản thương mại không bị ảnh hưởng bởi virus Corona vì hoạt động mua nhà chung cư dựa trên nhu cầu và kế hoạch để sinh sống trong dài hạn, không liên quan đến sự kiện như bệnh dịch”, báo cáo cho biết.

Thực tế, nhu cầu trên thị trường bất động sản Việt Nam chưa bao giờ là thừa. Theo JLL - tập đoàn chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý và đầu tư BĐS chuyên nghiệp của Mỹ: "Các đô thị tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng giữa nguồn cung nhà ở sẵn có với việc đáp ứng nhu cầu thực tế".

Gần 4 tỷ USD đổ vào bất động sản

Cụ thể, dân số Việt Nam đã tăng từ 66 triệu người vào năm 1990 lên đến 96 triệu người năm 2019, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực chỉ sau Indonesia và Philippines. Tuy tỷ lệ sinh chỉ ở mức thấp là 2,09, nhưng chính sự dịch chuyển lao động từ nông thôn lên thành thị, cùng với việc ngày càng có nhiều cặp vợ chồng trẻ muốn ra ở riêng đã dẫn tới nhu cầu bất động sản, đặc biệt tại các đô thị luôn lớn.

JLL cho hay, tổng nguồn cung căn hộ đã hoàn thành tại TP.HCM và Hà Nội tính đến quý 4 năm 2019 đạt lần lượt 201.707 căn và 224.179 căn ở tất cả các phân khúc, tức cứ khoảng 60 người mới sở hữu 1 căn hộ.

Có thể thấy, khao khát sở hữu 1 căn hộ của mỗi người dân Việt chính là nguyên nhân dẫn đến việc số lượng căn hộ giao dịch thành công tại Hà Nội và TP.HCM luôn duy trì ở mức cao.

Thống kê của CBRE cho hay, năm 2019, nguồn cung tại thị trường Hà Nội tăng kỷ lục với sự thống trị của các đại dự án, số lượng căn hộ mở bán trong phân khúc trung cấp tăng mạnh 17% so với năm 2018. Trong khi đó, nguồn cung tại thị trường TP.HCM bị hạn chế với số căn mở bán giảm mạnh 13% do thị trường gặp khó khăn chung trong việc xin cấp phép, đẩy giá bán tại TP.HCM lên cao hơn so với Hà Nội.

“Khi nguồn cung tại TP.HCM được giải phóng, thị trường BĐS phía Nam sẽ sốt nóng trở lại”, chuyên gia phân tích.

Như vậy, có thể thấy, thị trường BĐS Việt Nam vẫn luôn luôn duy trì được sự hấp dẫn do tâm lý “an cư mới lập nghiệp” của người dân. Do đó, các chuyên gia đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 chỉ là trong ngắn hạn.

Người mua hưởng lợi

Theo CBRE Việt Nam, trung bình giai đoạn 2015-2019, mỗi năm thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng 35.000 căn mở bán mới, cao hơn hai lần so với con số trung bình giai đoạn 2010-2014 là 8.400 căn. Giá bán sơ cấp trung bình tại thời điểm quý 4 được ghi nhận ở mức 1.370 USD/m2, tăng 5% theo năm. Giá sơ cấp ghi nhận tăng ở tất cả các phân khúc.

Đáng chú ý, dự án từ các khu đô thị với tiện ích đồng bộ và cơ sở hạ tầng hoàn thiện có giá bán cao hơn giá trung bình hiện tại ở cùng khu vực, khiến cho một số khu vực như Gia Lâm, Long Biên hay Hà Đông đạt ngưỡng giá mới.

Hàng loạt dự án chờ bung hàng

Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều thành viên thông thạo thị trường nhận định người mua nhà sẽ có nhiều cơ hội mua “hời”.

Thứ nhất, các chủ đầu tư có thể tung ra thị trường những sản phẩm BĐS chất lượng, các chính sách bán hàng ưu đãi để kích cầu tích cực hơn. Thứ hai, với việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng cũng có thể khiến các ngân hàng tung ra những gói cho vay cạnh tranh hơn... Thứ ba, cơ sở hạ tầng vẫn là một trong những vấn đề được Chính phủ chú trọng đầu tư, điều này sẽ góp phần giúp người mua nhà chọn được những căn ở vùng vệ tinh đô thị với mức giá hợp lý.

“Đây là cơ hội tốt để người mua có nhu cầu thực lựa chọn được các sản phẩm ưng ý và giá cả hợp lý cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ các chủ đầu tư uy tín. Đây cũng là lúc khách hàng nhìn nhận rõ nhất đâu là các CĐT có thực lực, uy tín”, ông Trịnh Hà - Phó TGĐ Danko Group - nhấn mạnh.

Ngoài ra, người mua nhà cũng có cơ hội tìm kiếm thêm cơ hội sinh lời từ việc cho thuê nhà. Theo JLL, bất động sản nhà ở vẫn là tài sản đầu tư tốt, hưởng lợi từ thu nhập tiền thuê ổn định và khả năng linh hoạt giá thuê để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy.

“Việt Nam đang thực hiện các phương án phòng chống và kiểm soát dịch rất tốt nên tôi tin tưởng chỉ trong ngắn hạn, khi mọi việc được kiểm soát thì thị trường BĐS sẽ sôi động trở lại, nhu cầu về mua và đầu tư bất động sản của các nhà đầu tư vẫn luôn cao. Do đó, BĐS vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn đối với khách hàng nhạy bén’, ông Hà cho biết thêm.

Duy Anh