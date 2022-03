Ba tỷ phú Việt vào danh sách trong Top 1000 người giàu nhất thế giới, căn biệt thự hoành trang của doanh nhân Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Tập đoàn FPT, Shark Thủy hụt hơi vì giáo dục,... là tiêu điểm tuần qua.

Biệt phủ của sếp lớn FPT

Mới đây, một kênh YouTube đã giới thiệu căn biệt thự hoành trang của doanh nhân Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Tập đoàn FPT. Ngôi nhà này toạ lạc trong khuôn viên của một dự án ở Đại Lải (Vĩnh Phúc), với tổng diện tích lên tới 3.000m2.

Trong clip, ông Bùi Quang Ngọc nói: “Ngôi nhà này là một công trình tôi muốn để lại. Đá thì trường tồn, cây cũng trường tồn. Đó là công trình để lại cho đời sau, cho con cháu và mọi người".

Lý do vì sao chọn phong cách Nhật, ông Ngọc cho rằng, tập đoàn này là công ty làm về xuất khẩu phần mềm toàn cầu hóa trong 1-2 năm nữa doanh thu có thể đạt 1 tỷ USD. Trong đo thị trường Nhật Bản chiếm nửa thị phần, các thị trường khác như châu Âu, Mỹ chiếm nửa còn lại.

Khu vườn theo phong cách Nhật

Bể cái Koi

Khối đá tiểu cảnh giữa vườn

Nội thất bên trong căn biệt thự (Ảnh chụp màn hình)

“Anh tiếp xúc với rất nhiều người Nhật, thiên nhiên của Nhật, thú chơi của Nhật, anh tiếp xúc với cả ẩm thực Nhật. Người Nhật làm gì cũng tinh tế, thú chơi của người Nhật cũng tinh tế. Anh yêu quý một dân tộc cần cù lao động, chơi rất tinh tế và rất có tình có nghĩa. Lúc đến với người Nhật rất lâu nhưng người Nhật không bao giờ bỏ rơi bạn. Mình có vấn đề họ nỗ lực hỗ trợ. Văn hóa Nhật bền chặt, thủy chung. Mình cảm nhận được văn hóa Nhật qua thiên nhiên, con người. Văn hóa Nhật cảm nhận rất tuyệt vời, đó là lý do tại sao gần đây anh đầu tư cho thú chơi của Nhật”, ông nói.

3 tỷ phú trong Top 1000 người giàu nhất thế giới

Mới đây Forbes vừa công bố, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet Air (VJC), đã nâng tổng tài sản ròng sở hữu lên 3,1 tỷ USD, tăng 200 triệu USD chỉ trong ít ngày qua, đa số mức tăng này đến từ diễn biến tích cực của cổ phiếu VJC.

Con số vượt mốc 3 tỷ USD đã đưa bà Thảo gia nhập danh sách 1.000 người giàu nhất hành tinh. Cụ thể là đang xếp thứ 988, tăng 125 bậc so với đầu tháng.

Bên cạnh đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (VIC), vẫn là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng 6,2 tỷ USD, tăng 100 triệu USD so với ngày đầu tháng 3. Tuy vậy, con số này giảm 1,1 tỷ USD so với so với danh sách thống kê một năm trước.

Các tỷ phú Việt

Đặc biệt trong vài ngày qua, giá trị tài sản ròng của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG), đã tăng hơn 200 triệu USD, nâng tổng tài sản của vị doanh nhân này lên mức 3,4 tỷ USD và cũng là lần đầu tiên, vị doanh nhân này lọt top 1000 người giàu nhất thế giới và hiện đứng thứ 892, đồng thời là người giàu thứ 2 Việt Nam.

Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận có 3 tỷ phú USD cùng lúc gia nhập nhóm 1000 người giàu nhất hành tinh.

Doanh nhân Đặng Thành Tâm làm vụ lớn

Saigontel là thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) của đại gia từng giàu nhất Việt Nam một thời Đặng Thành Tâm. Doanh nhân này là ông trùm bất động sản công nghiệp với một doanh nghiệp nổi tiếng trên sàn là Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC).

Saigontel là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông nhưng trầy trật trong cả thập kỷ qua và gần như không còn phát triển mảng này khi mạng di động của DN này đóng cửa và đang chuyển sang mảng bất động công nghiệp và đô thị.

Saigontel cũng từng là công cụ của ông Đặng Thành Tâm đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bất động sản công nghiệp và là bộ 3 cổ phiếu cùng với KBC, Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn (SQC) giúp ông Tâm trở thành người giàu nhất trên sàn năm 2007.

Mới đây, Saigontel dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1;1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Nếu phát hành thành công Saigontel sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên gần 1.500 tỷ đồng.

Theo Saigontel, số vốn huy động nhằm tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho công ty. SGT hiện có giá hơn 30.000 đồng/cp và vốn hóa là gần 2.300 tỷ đồng, tăng khoảng 1.500 tỷ đồng so với 6 tháng trước.

Saigontel của ông Đặng Thành Tâm bắt tay cùng VinaCapital và đối tác Aurous Capital của Singapore triển khai tổ hợp công nghiệp - đô thị 2,5 tỷ USD tại Bắc Giang trên diện tích 700ha.

Shark Thủy hụt hơi vì giáo dục

Trong năm qua, Apax Holdings của Shark Thủy gặp rất nhiều khó khăn. Nợ tăng mạnh trong khi doanh thu, lợi nhuận giảm sâu. Năm 2021, Apax Holdings của Shark Thủy ghi nhận doanh thu đạt hơn 1,7 nghìn tỷ và lợi nhuận 96 tỷ đồng. Lợi nhuận đến chủ yếu từ khoản doanh thu tài chính 271 tỷ đồng từ bán quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Anh ngữ Apax và Phát triển giáo dục Igarten.

Tới cuối 2021, Apax Holdings ghi nhận nợ phải trả tăng mạnh từ mức 2.228 tỷ đồng cuối năm 2020 lên hơn 3.069 tỷ đồng vào cuối 2021, trong đó nợ dài hạn tăng mạnh từ mức 514 tỷ đồng lên gần 1.408 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ của Apax Holdings là rất lớn nếu so với quy mô vốn điều lệ hơn 830 tỷ đồng và vốn hóa thị trường khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Apax Holdings lên tới trên 2 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với 2020. Đây là một dấu hiệu không mấy tích cực đối với doanh nghiệp này trong bối cảnh mà dòng tiền vào rất eo hẹp.

Ông Lê Hải thôi lãnh đạo ngân hàng

Được sự chấp thuận của HĐQT, ông Lê Hải sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc ABBank theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03/03/2022. Thay vào vị trí đó, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó tổng Giám đốc thường trực sẽ đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ABBank.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc ABBank từ tháng 6/2015, tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau tại ABBank như thẩm định và phê duyệt tín dụng, pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, xử lý nợ.

Về phía ông Lê Hải, ông sinh năm 1976, là Tiến sỹ kinh tế, gia nhập ABBank từ tháng 04/2020 với vị trí Phó tổng giám đốc đảm nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc và được bổ nhiệm chính thức vị trí Tổng Giám đốc ABBank vào tháng 9/2020. Dưới sự điều hành của ông Lê Hải, công tác phát triển dịch vụ hướng đến khách hàng cá nhân của ABBank đã ghi nhận nhiều sự bứt phá trong năm 2021.

