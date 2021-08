Tung tin giả, thao túng thị trường chứng khoán Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP Hà Nội đã hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán nhà nước điều tra, truy tìm đối tượng phát tán tài liệu giả mạo. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày 6-7, ông N.A.M (SN 1977, nghề nghiệp kế toán, ngụ TP Hà Nội) sử dụng tài khoản Zalo có tên "Minh Nguyen Anh" cung cấp công văn giả mạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) trong nhóm Zalo "Room SSI - Cổ phiếu". Đến chiều cùng ngày, trên các trang mạng xã hội lan truyền một công văn về việc hệ thống của HoSE xảy ra lỗi vào phiên giao dịch xác định giá đóng cửa (ATC). Ngay trong ngày 6-7, HoSE đã có thông báo khẳng định không có văn bản nêu trên và đây là thông tin giả mạo. Hệ thống giao dịch của HoSE hoạt động hoàn toàn bình thường trong phiên giao dịch ngày 6-7 và chỉ số VN-Index đã giảm tới 56,34 điểm. Căn cứ kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 5-8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt ông M. 15 triệu đồng. Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin, lợi ích của nhà đầu tư, tính bền vững, công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời gian qua, Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị này để điều tra, làm rõ một số vụ việc có dấu hiệu giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Giám đốc một công ty chứng khoán cho rằng trên thị trường chứng khoán thường có những tin truyền nhau để ở các "room", nhóm để "đẩy" thông tin. Các tin đó có thể làm thị trường lên hoặc xuống nhưng rất ít khi bị xử lý vì đó là tin đồn, không biết bắt nguồn từ đâu. Cần xử lý nghiêm những trường hợp giả mạo văn bản, tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng thị trường bởi thị trường chứng khoán cần sự minh bạch, nhất là thời điểm thị trường đang thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia.