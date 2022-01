"Mua hay bán", "lên hay xuống", nhà đầu tư chỉ cần chọn 1 trong 2 cửa này. Đã chơi là thắng, lời lãi lên tới vài chục phần trăm một năm…

Những điệp khúc này được lặp đi lặp lại tại nhiều sàn tiền ảo. Nhưng mờ mắt với miếng "pho mát", rất nhiều người đã "sập bẫy" và vỡ mộng "ngồi mát ăn bát vàng".

Lãi suất từ 0,8 - 1%/ngày, tương đương với khoảng 20 - 24%/tháng, 240 - 288%/năm, đây là mức lãi suất hấp dẫn mà nhóm Lion Group (Lion team) quảng cáo nếu người tham gia bỏ tiền để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn Forex FX Trading Markets.

Cách thức đầu tư được hướng dẫn rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra tối thiểu 1.000 USD, sau đó "ngồi chơi xơi nước" cũng hưởng lãi "khủng" lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có "ban chuyên gia" của sàn FX Trading Markets làm hộ, với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ có ai bị lỗ.

"Có phải làm gì đâu đúng không. Ăn suốt ngày, chờ chuyên gia xong cám ơn rồi đi ngủ"; "Em tham gia thị trường này 2 tháng, em chưa thua một hôm nào"; "Hàng nghìn thành viên trong thời gian vừa qua có thu nhập từ 5 triệu đến 500 triệu đồng/tháng, hoặc có những người có thu nhập cao hơn mức đó rất nhiều"… Những lời "đường mật" rót vào tai những người tham gia từ nhóm Lion Group. Ước tính đã có đã có vài chục nghìn người tham gia FX Trading Markets với hy vọng đổi đời chỉ sau "một đêm"

"Bùi tai" không kém những lời giới thiệu từ Lion Group, sàn Busstrade được quảng cáo đến từ Anh Quốc do một nhóm có tên là Elite Team đứng ra kêu gọi, vận động người tham gia, với cam kết lợi nhuận tới hơn 30%/tháng.

Theo giới thiệu, Busstrade là sàn giao dịch chọn quyền nhị phân, cho phép người tham gia có thể dự đoán giá tiền ảo, giá vàng, giá USD… tăng hay giảm trong vòng 30 giây.

"Cam kết lợi nhuận 32 - 40%/tháng, đồng hành cùng Elite Team. Vốn chỉ từ 100 USD, được bảo hiểm vốn 100%. Elite Team chúng tôi đang giúp cho hàng nghìn người có thu nhập từ 100 - 1.000 USD/tháng. Đăng ký ngay để được đồng hành cùng Elite Team trong thị trường tỷ đô", những lời quảng cáo của sàn Busstrade.

Không kém cạnh, nhóm Legend Group hứa hẹn với những người tham gia bằng những quảng cáo như: Cơ hội triệu đô thời COVID-19; Biến người mới thành một chiến binh giàu có; 60 giây để thay đổi cuộc đời…

Nhóm này đã liên tục tổ chức những sự kiện đông người để thu hút tiền đầu tư, quảng bá cho 3 sàn forex, BO có tên là 3win.network, sàn Wisdomsglobal.com và sàn Liberty.com.

Theo quảng cáo, nếu người tham gia bỏ tiền vào các sàn Forex trên, đánh theo lệnh của chuyên gia sẽ được The Legend Group cam kết có lãi ít nhất là 20%/tháng. Không chỉ hứa hẹn lãi cao, The Legend Group còn cam kết, khi người tham gia thua lỗ sẽ được hoàn vốn 100%, khi tham gia các gói bảo hiểm của nhóm này, phí bảo hiểm từ 5 - 10% tổng số vốn đầu tư.

"Với 30 phút đồng hồ mà kiếm được 700 USD, nếu bị cháy, bị thua thì được bảo hiểm. Anh chị có thích điều này không ạ?", đại diện The Legend Group nói.

Chưa hết, người tham gia nếu lôi kéo, mời chào được thêm nhà đầu tư mới sẽ được thưởng ngay thêm 70% giá trị gói mà người mới tham gia.

Hứa hẹn hoành tráng là thế nhưng thực tế lại khác xa "một trời một vực", bỏ tiền đầu tư với hy vọng làm giàu, nhưng hầu hết những người tham gia các sàn tiền ảo nói trên đều phải ôm trái đắng, "tiền mất tật mang".

Với Lion Group, người tham gia muốn đầu tư bắt buộc phải nộp tiền mặt là tiền đồng Việt Nam cho tuyến trên, sau đó nhận lại đồng tiền ảo có tên là FXT, với tỷ lệ quy đổi do Lion Group quy định là 1 USD được 1 FXT.

Tiền ảo FTX cũng chỉ được giao dịch trong nội bộ nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets. Trong trường hợp nội bộ không có người mua, hoặc sàn dừng hoạt động, nhà đầu tư sẽ có nguy cơ mất tiền.

Chưa dừng lại, thống kê vào khoảng đầu tháng 5/2021, giá của tiền ảo FXT đã giảm tới 95% so với lúc ban đầu. Một người tham gia FX Trading Markets cho biết, muốn rút hết tiền về mà tuyến trên lại không đồng ý trả, không còn cách nào người này đành phải chuyển đồng tiền ảo FXT lên sàn để tự bán. Trong khi trước đó lúc chuẩn bị tham gia, người này hoàn toàn không hề được môi giới thông tin về việc phải đưa tiền ảo lên sàn.

"Hoàn toàn có dấu hiệu lừa đảo. Bởi khi tôi tham gia không hề nói về chuyện về việc đồng FXT lên sàn, mà bạn ấy chỉ nói là bạn đầu tư giá 23,7 vào, thích rút ra bất kỳ lúc nào cũng được với giá 22,5. Không hề có chuyện đi lên sàn và phụ thuộc vào giá sàn như bây giờ", người tham gia nhóm Lion Group nói.

Điều đáng bàn là sau khi người tham gia đưa FXT lên sàn, Lion Group sẽ không còn phải trả lãi 1%/ngày như đã quảng cáo. Việc mua, bán tiền ảo trên sàn để thanh khoản là do những người tham gia tự quyết định, đồng nghĩa với việc Lion Group sẽ không còn phải có trách nhiệm gì với các nhà đầu tư.

"Đầu tiên là trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, sau đó do thay đổi, nó làm cho giống như có sự đồng ý thỏa thuận về việc chuyển đổi đồng tiền số do các bên thỏa thuận với nhau. Cuối cùng làm nhà đầu tư mất trắng mà phải "ngậm hột thị" không nói được gì. Về bản chất đây là hình thức lừa đảo", Luật sư Nguyễn Thế Truyền - Đoàn Luật sư TP Hà Nội đánh giá.

Cũng với chiêu "ve sầu thoát xác", trong tháng 5/2021, sau một thời gian hoạt động, sàn Busstrade thông báo dừng giao dịch để bảo dưỡng, sau đó không cho người tham gia rút tiền.

Sàn này yêu cầu người tham gia phải mua 1 đồng tiền ảo có tên là Btoken để đưa lên sàn, với giá trị quy đổi cao ngất ngưởng 1 Btoken = 10 USDT và phải trả phí 10%. Đồng nghĩa với việc 1000 USDT chỉ mua được khoảng 90 Btoken. Quy ước 1 đồng USDT chỉ mua được khoảng 90 Btoken. Trong khi đó, quy ước 1 đồng USDT tương đương với 24.000 đồng.

Mua đồng Btoken với giá cao trên trời từ nhóm Elite Team, nhưng sau khi lên sàn, giá đồng Btoken lại thấp như rơi xuống vực, chỉ loanh quanh ở mức 1 Btoken = 0,01 USDT, nghĩa là người tham gia mất đến hơn 99% tài sản.

Một người đã bỏ gần 1,6 tỷ đồng vào nhóm Elite Team để đầu tư vào sàn Busstrade. Nay nếu người này muốn rút ra, phải quy đổi ra đồng Btoken, như vậy tài sản coi như "bốc hơi" gần hết.

Với Legend Group, tin lời người quen và ham lãi suất cao, rút tiền lại dễ dàng, một người đàn ông đã bỏ ra hơn 1 tỷ đồng vào nhóm The Legend Group, ủy thác cho nhóm này đầu tư vào sàn forex wisdomsgobal.com. Đầu tư mới được hơn 2 tháng, chưa rút về đồng lãi nào, sàn đã dừng không cho rút tiền.

"Mình không thể rút được gốc và lãi ra. Coi như họ giam của mình luôn. Họ vẫn bảo là chúng tôi vẫn duy trì, nhưng tiền thì họ giam lại, lãi không được nhận, gốc không được rút", người này cho hay.

Sau vài tuần dừng không cho người tham gia rút tiền, 3 sàn forex, BO do nhóm The Legend Group đứng ra bảo trợ đã chính thức dừng hoạt động, không còn truy cập được.

"Người chơi tham gia các hoạt động này chẳng khác nào tham gia trò "cờ gian, bạc bịp", không những mất tiền vì thua, mà còn mất thêm khoản tiền cho nhà cái như chi phí hoa hồng, chi phí môi giới, chi phí cho chuyên gia, kiểu gì những người tạo ra ma trận tài chính này cũng thu được nhiều lợi ích. Chỉ có nhà đầu tư là mất đơn, mất kép", Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi, nhận định.

Giữa năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo. Một sàn được gọi là sàn giao dịch ngoại hối F5trader.com và Tradenew.io…, được giới thiệu sử dụng công nghệ ghép nối siêu kỹ thuật số và thuật toán ma trận ghép nối thông minh của các cặp tiền ảo.

Các đối tượng quản lý sàn này quảng cáo có thể tạo ra 3% lợi nhuận chỉ trong 1 giây. Thậm chí, các đối tượng này còn cam kết trả lãi khủng 30%/tháng, tương đương 360%/năm, cứ đầu tư là chắc thắng.

Tuy nhiên sau khi bị bắt, các đối tượng cầm đầu đã khai nhận, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ họa để điều khiển cho các chỉ số trên website thay đổi giống như sàn forex thật.

"Bản chất phần mềm này là do một người làm cùng tôi liên hệ với bên IT tự làm, coppy giống như một sàn quốc tế. Chuyên gia đọc lệnh cho người chơi để người chơi có thể chơi cùng, do chúng tôi mời hoặc tự đặt ra", đối tượng lập ra sàn Tradenew.io nói.

Đối tượng này cho biết thêm, người tổ chức chơi sẽ can thiệp vào các lệnh đánh, muốn cho ai thắng thì người được thắng, muốn ai thua thì người đó thua. Giai đoạn đầu hoạt động, người ta rút tiền tiền vẫn về đều, khi dừng chơi sàn sẽ đóng lại, tiền sẽ không về được nữa.

Trong khi đó, liên quan tới việc 16 sàn giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo mới bị Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, qua đấu tranh, các đối tượng cầm đầu đã hé lộ về những chiêu thức thu hút người tham gia, bản chất các sàn trên chỉ là trò lừa đảo.

"Mua - Bán", "Lên - Xuống" hay "Xanh - Đỏ" là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối Hitoption. 30 giây là thời gian lựa chọn của người tham gia, để có cơ hội nhận về 95% tiền đặt cược.

Tuy nhiên sau khi bị bắt, nhóm cầm đầu Hitoption đã khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra một website, được mô phỏng giống với các sàn quốc tế. Tuy nhiên, các đối tượng có thể can thiệp vào các lệnh giao dịch, tự ý điều khiển thắng thua tùy ý.

"5.000 USD là chi phí xây dựng lên cái website đấy. Người quản trị có thể can thiệp được kết quả lên hoặc xuống của các cặp tiền trong thời gian 60 giây", đối tượng Nguyễn Văn Quyền - Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption nói.

Còn cái gọi là "công nghệ robot tự động" có khả năng đoán đúng các lệnh để tạo ra lợi nhuận 15 - 30%/tháng trên sàn Hitoption bản chất là không có thật.

Các đối tượng tự vẽ ra với những lời giới thiệu mỹ miều "ứng dụng thuật toán ma trận thông minh" vận hành theo "công nghệ Blockchain" để đánh lừa người chơi, thu hút các đối tượng người tham gia mới từ các vùng nông thôn, người lớn tuổi, người không biết về công nghệ tài chính…

Các đối tượng cầm đầu sàn Hitoption đã khai nhận, từ vài năm trở lại đây nhóm đối tượng đã thành lập 16 sàn giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo và các website theo mô hình đa cấp để thu hút gần 116.000 ngươi tham gia, với số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

"Bản chất của mô hình này là lấy tiền của người dưới nuôi người trên. Đến một thời gian nhất định khi quỹ đó trả cho người trên với lãi rất cao, không trả cho người dưới được nữa em sẽ cho âm để chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư", đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption khai nhận.

Mới đây nhất, liên quan câu chuyện 9 sàn giao dịch BO, tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp lừa đảo vừa bị Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá, để phát triển hệ thống, nhóm Star Diamond đã xây dựng khoảng 50 Leader theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng cao khi lôi kéo được người mới tham gia.

Sau khi bị bắt, Ninh Đắc Huân - đối tượng cầm đầu khai nhận, tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo. Code cái gọi là sàn TCB Trade.com được mua trôi nổi trên mạng. Đồng tiền ảo TCFX được các đối tượng tự tạo ra, các lệnh giao dịch cũng tự các đối tượng điều khiển.

"Coin này không có tính pháp lý trên thị trường và được sàn tạo ra. Mục đích là lôi kéo người tham gia và có sự can thiệp tạo nhiều lệnh mua để đẩy giá đồng coin cao lên. Khi số lượng coin phát hành ra nhiều thì giá bị tụt xuống", đối tượng Ninh Đắc Huân khai nhận.

Theo các chuyên gia, thống kê của Tạp chí nghiên cứu về Forex, mức sinh lời của các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp chỉ ở mức 0,5 - 6%/tháng. Mức sinh lời lớn thường đi kèm với rủi ro cao, khó có chuyện đầu tư Forex mà chỉ có lãi không lỗ.

"Nếu họ kiếm được lợi nhuận cao như vậy thì họ đã trở thành những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, thậm chí làm khuynh đảo thị trường tài chính. Song trên thị trường tài chính, những nhà đầu tư thành danh, thậm chí các quỹ lớn, hàng năm lợi nhuận kép của họ chỉ khoảng 20 - 25% đã là thành công rồi", ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam cho biết.

Theo Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, các đối tượng lợi dụng tên các sàn quốc tế để quảng cáo và mời gọi các nhà đầu tư vào sàn. Khi không được cấp phép thì các đối tượng có thể đánh sập hoạt động trong sàn.

Còn theo Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng lại là đồng tiền ảo do các đối tượng tạo ra thì đều không được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp theo quy định. Cái này đều là vi phạm. Tất cả tổ chức, cá nhân đang tham gia vận động cho người tham gia thì đều có thể xử lý hình sự.

Tham gia forex, lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy có nguy cơ mất tiền. Ngân hàng Nhà nước hiện chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn forex, vì thế những người đang tham gia vào các sàn forex bất hợp pháp hiện nay là đang vi phạm pháp luật. Bởi chính họ cũng là người mời chào thêm những người tham gia mới ở dưới họ. Họ là người gián tiếp khiến cho những người ở tuyến dưới bị mất tiền.

(Theo VTV)