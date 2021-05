Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung ra một hệ thống mới và dự kiến sẽ giúp Vinhomes mang về khoảng 1,5 tỷ USD trong năm 2021.

CTCP Vinhomes (VHM) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trong đó mục tiêu nổi bật là lãi sau thuế tăng 45% so với năm trước lên 35 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD). Doanh thu cũng tăng mạnh lên 90 nghìn tỷ đồng.

Nguồn thu của Vinhomes tiếp tục đến từ các các đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park và một số dự án mới.

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây dựng mô hình kinh doanh O2O (Online-to-Offline) số hóa toàn diện, giúp sản phẩm tiếp cận nhiều đối tượng hơn thông qua đa dạng kênh tương tác.

D này sẽ đẩy nhanh triển khai những dự án bất động công nghiệp đầu tiên tại Hải Phòng sau khi tham gia vào mảng này từ 2020. Mảng bất động sản khu công nghiệp gần đây được đánh giá rất có tiềm năng do dòng vốn nước ngoài đổ mạnh vào Việt Nam, nhất là sau cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và đại dịch Covid-19.

Tính tới cuối 2020, Vinhomes có tổng lợi nhuận chưa phân phối là hơn 56,2 nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chia cổ tức theo tỷ lệ 45% trong quý III và IV, trong đó 15% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

Trong quý I, Vinhomes đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.000 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm Vinhomes chính thức áp dụng mô hình O2O và ra mắt sàn thương mại điện tử chuyên cho thuê các sản phẩm bất động sản Vinhomes.

Ông Phạm Nhật Vượng.

Gần đây, Vinhomes được định giá khá cao. Theo thông tin từ Vingroup, tập đoàn này sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 5 năm với quyền chọn nhận cổ phiếu VHM giá 123.000 đồng/cp.

Cổ phiếu VHM hiện có giá 97.000 đồng, tăng khá khiêm tốn khoảng 30% trong vòng một năm qua.

Vinhomes là doanh nghiệp quản lý mảng bất động sản – hoạt động cốt lõi của Vingroup từ trước tới nay. Mảng bất động sản khu công nghiệp được cho là một cú hích mới cho Vinhomes.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn tập trung vào mảng bất động sản công nghiệp để đón làn sóng đầu tư nước ngoài như Hòa Phát, Viglacera, Gilimex… bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động trong mảng này từ lâu như KBC, ITA, Sonadezi, Nam Tân Uyên…

Trong 2 tháng đầu năm, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm thu hút hơn 1,2 tỷ USD (chiếm 50% tỷ trọng của cả nước) vào các khu công nghiệp của mình như Quang Châu (Bắc Giang), Tràng Duệ (Hải Phòng)…và dự tính lợi nhuận trong 2021 sẽ tăng gấp 6-7 lần so với năm trước trong bối cảnh dòng vốn ngoại vẫn đang dồn dập đổ vào.

Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có mà doanh nghiệp của ông trùm bất động sản công nghiệp Đặng Thành Tâm đưa ra. Nó dựa trên cơ sở đánh giá xu hướng dịch chuyển đầu tư trên thế giới với việc Việt Nam trở thành một địa điểm được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới lựa chọn.

Gần đây, theo Reuters, Foxconn sẽ đầu tư thêm 700 triệu USD vào Việt Nam trong năm 2021. Một trong những dự án trọng điểm của Foxconn là tổ hợp Công nghệ Fukang, trị giá 270 triệu USD tại tỉnh Bắc Giang do Foxconn Singapore PTE Ltd. làm chủ đầu tư. Dự kiến nhà máy này sẽ sản xuất khoảng 8 triệu chiếc máy tính mỗi năm, bao gồm cả iPad và MacBook, sau khi tập đoàn Apple Inc yêu cầu các nhà cung cấp dịch chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc.

Trong năm 2020, Việt Nam thực sự trở thành tâm điểm của thế giới trong năm 2020, thu hút FDI năm 2020 đạt 28,53 tỷ USD, bằng 75% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 19,98 tỷ USD bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó, Châu Á tiếp tục là nhà đầu tư FDI lớn nhất trong năm 2020 dẫn đầu là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index tăng lên trên ngưỡng 1.270 điểm. Theo BSC, mặc dù vẫn còn rủi ro kiểm soát dịch bệnh trong nước nhưng thị trường có thể thoát khỏi khu vực tích lũy và sẽ tăng về khu vực 1.300 điểm.

Hợp đồng tương lai VN30F2105 sẽ đáo hạn vào 20/5 tương đương với 4 phiên giao dịch nữa. Do vậy, khối tự doanh nhiều khả năng đang dần đóng bớt trạng thái kinh doanh arbitrage trong những phiên vừa qua. Hoạt động tất toán trạng thái sẽ còn diễn ra thời điểm HĐTL đáo hạn dù vậy áp lực này không còn lớn trong những phiên tới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/5, chỉ số VN-Index tăng 4,37 điểm lên 1.266,36 điểm; HNX-Index tăng 7,69 điểm lên 294,72 điểm. Upcom-Index giảm 0,17 điểm xuống 81,00 điểm. Thanh khoản đạt 25,8 nghìn tỷ đồng.

V. Hà