YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Năm nộp cao nhất đã có quyết toán là 2019, nộp gần 1,5 tỷ đồng.

Thông tin từ Chi cục Thuế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, chủ nhân của kênh YouTube và Tiktok "Thơ Nguyễn" đứng tên đóng thuế là Nguyễn Thị Hồng Thơ thường trú phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Qua rà soát bước đầu cho thấy, trong 3 năm, YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Năm nộp cao nhất đã có quyết toán là 2019, nộp gần 1,5 tỷ đồng.

Năm 2020, Thơ Nguyễn đã nộp hơn 300 triệu đồng. Cập nhật mới nhất trong hai tháng đầu năm 2021 đã tạm kê khai và nộp trên 200 triệu đồng.

Bước đầu cho thấy, từ 2019, bà Thơ đã bắt đầu thực hiện kê khai và nộp thuế. Trong đó, năm 2019 đã kê khai nộp cho cả các năm trước đây nên số tiền thuế khá cao. Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết sẽ thực hiện rà soát về việc nộp đúng và đủ của đối tượng nộp thuế này.

Liên quan đến việc nộp thuế của bà Thơ, sau khi có lùm xùm về vi phạm nội dung thông tin trên mạng xã hội, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết sẽ phối hợp với các cục thuế liên quan như Bình Dương, Hà Nội phối hợp kiểm tra, rà soát việc chấp hành thuế của Youtuber Thơ Nguyễn. Các thông tin này mới chỉ là con số cơ bản bước đầu, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát các quy định chấp hành pháp luật thuế của bà Thơ.

Youtuber Thơ Nguyễn là người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhất là với trẻ em. Tuy nhiên, sau khi kênh Thơ Nguyễn đăng video xin vía học giỏi từ búp bê ma (Kumanthong) trên TikTok và YouTube đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các phụ huynh.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng về thông tin và truyền thông, công an địa phương đã vào cuộc xác minh về YouTuber Thơ Nguyễn.

Kênh YouTube Thơ Nguyễn có gần 9 triệu lượt tài khoản đăng ký theo dõi với đa số là trẻ nhỏ. Tuy nhiên, rất nhiều video của kênh này nhiều lần bị cộng đồng mạng phản ứng vì nội dung không phù hợp với trẻ em, vì những thử thách tiêu cực, âm thanh nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em.

Mai Khởi