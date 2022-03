Các doanh nghiệp sản xuất thép thông báo, từ ngày 31/3, giá thép tiếp tục tăng. Đây là lần thứ 6 giá thép tăng liên tiếp trong vòng 1 tháng qua.

Từ đầu tháng 3 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép đã có nhiều lần điều chỉnh giá. Mới đây nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo tăng giá 300 đồng/kg với các mặt hàng: tôn mạ, thép dây mạ, ống thép mạ kẽm và 2.000 đồng/m với mặt hàng tôn cách nhiệt Hoa Sen. Thời gian áp dụng giá bán mới là ngày 31/3.

Tương tự, từ 16/3, thép Kyoei, Việt Đức, Việt Nhật, Pomina cũng được điều chỉnh tăng thêm từ 500 - 650 đồng/kg đối với thép cuộn CB24 và thép thanh vằn D10 CB300, với mức giá từ 18.000 đồng/kg đến 19.800 đồng/kg.

Giá thép tiếp tục tăng

Trước đó, ngày 15/3, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên (Tập đoàn Hoà Phát) cũng thông báo tăng thêm 600 nghìn đồng/tấn (chưa bao gồm VAT) với sản phẩm thép cây và thép cuộn xây dựng.

Ngoài đợt điều chỉnh vào ngày 15/3, trước đó, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên đã có các đợt tăng giá thép vào các ngày 10/3, 6/3 và 4/3. Còn từ đầu năm đến nay, giá thép cây liên tục được công ty này tăng giá. Từ đầu năm, giá thép cây tại doanh nghiệp này đã 6 lần được điều chỉnh tăng giá, với mức tăng từ 200.000-600.000 đồng/tấn.

Trong tháng 3, giá thép xây dựng Việt Ý cũng được điều chỉnh tăng giá 3 lần. Theo đó, giá thép cây D10 CB300 từ 17,07 triệu đồng/tấn lên mức 18,38 triệu đồng/tấn. Thép cây xây dựng loại D10 CB300 từ 17,46 triệu đồng/tấn tăng lên 18,78 triệu đồng/tấn.

Như vậy, chỉ trong tháng 3, với đợt tăng vào cuối tháng, thị trường thép trong nước đã trải qua 6 lần tăng giá. Lý do tăng giá thép được các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đưa ra trong mỗi đợt điều chỉnh chủ yếu là do tình hình giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nên phải điều chỉnh giá bán.

Tính từ đầu năm đến nay, giá thép cuộn xây dựng đã tăng tới 2,45 triệu đồng/tấn.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia giao dịch ở mức 627 USD/tấn, tăng 235 USD so với đầu tháng 2. Giá than cốc cũng tăng liên tục kể từ năm 2021 đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất thép.

Nhiều chuyên gia cho rằng, do giá nguyên liệu sản xuất thép tăng, cùng với căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa hạ nhiệt nên giá thép chưa thể trở lại mặt bằng giá thấp hơn.

Linh Anh