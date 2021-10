Ngành ôtô ít chịu tác động Đại diện các hãng ôtô nhận xét nguồn cung trên thế giới từ nhiều tháng qua đã gặp khó khăn, nay thêm tình hình ở Trung Quốc càng làm cho nguồn cung linh kiện thêm khó. Ông Đỗ Nguyễn Vương, Tổng Giám đốc Công ty Công ty TNHH Ôtô Volkswagen Việt Nam, đưa ra dẫn chứng ở Mỹ và châu Âu, giá xe bán ra đã được điều chỉnh tăng do tình trạng thiếu chip. Dù vậy, xe nhập về thị trường Việt Nam ít bị ảnh hưởng vì thông thường, các hãng đã có kế hoạch đặt hàng trước đó từ 6 tháng và nguồn cung trong nước dư thừa. Chuyên gia ôtô Nguyễn Minh Đồng cho rằng khó khăn đối với ngành ôtô là đương nhiên bởi nguồn nguyên liệu đất hiếm (dùng để sản chip bán dẫn) của Trung Quốc cung cấp ra thị trường chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, chip bán dẫn lại không do quốc gia này chi phối mà chủ yếu do Đài Loan - Trung Quốc và Mỹ (nơi sản xuất chip) cung cấp số lượng lớn cho thị trường. Tình trạng thiếu chip đã xảy ra từ năm ngoái nên nhiều hãng ôtô đã chuẩn bị nguồn dự trữ khá tốt để phục vụ sản xuất trong giai đoạn hiện nay.