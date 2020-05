Ngoài việc hết hàng, kết quả kiểm tra sơ bộ của Bộ Công Thương phát hiện nhiều lý do khiến cây xăng tạm dừng bán là do mất điện, đứt dây cu roa, đóng cửa đi chợ, đi đám ma...

Bộ Công Thương vừa thông tin kết quả kiểm tra sơ bộ một số cây xăng dừng bán xăng.

Tại Bắc Giang, sơ bộ phát hiện 10 cây xăng dừng bán xăng, trong đó nhiều cây xăng dừng bán do hết xăng.

Cụ thể, Công ty TNHH Phương Thanh, doanh nghiệp Danh Thắng, Doanh nghiệp Vui Ngân.

Tại Gia Lai, nhiều cây xăng kinh doanh không hiệu quả nên đã nghỉ cách đây 1-2 tháng. Đó là cửa hàng Thu Minh Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đăk Đoa; cửa hàng Quý Liên Xã Nam Yang, Huyện Đăk Đoa; cửa hàng 74 thuộc Công ty 15 Xã Iakla, huyện Đức Cơ.

Nhiều cây xăng tạm dừng bán, treo biển hết hàng.

Ngoài ra, có một số cây xăng đóng cửa với lý do đi đám ma, đi đám giỗ, đứt dây curoa, mất điện, cháy đồng hồ điện tử.

Cụ thể, doanh nghiệp tư nhân Quân Mai (xã Vô Tranh - Lục Nam, Bắc Giang) không bán hàng do đi đám ma. Cửa hàng xăng dầu Giang Hà Ngọc Châu (Lộc Ninh - Ngọc Châu - Tân Yên) nghỉ bán do đứt dây cô loa. Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hiệp (Ngọc Thiện - Tân Yên) nghỉ bán do đóng cửa đi chợ.

Nhiều cây xăng khác nghỉ bán do mất điện là Doanh nghiệp xăng dầu Hải Nam (Đức Thịnh - Hiệp Hòa, Bắc Giang), doanh nghiệp tư nhân Hợi Hảo, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Dương dừng bán do mất điện.

Cửa hàng xăng dầu số 1 Cao xá (Phố Ngô Xá - Cao Thượng - Tân Yên), lý do nghỉ bán là cháy đồng hồ điện tử.

Tại Gia Lai, Cửa hàng Yến Toàn Ngân tạm nghỉ do gia đình đi đám giỗ tại Thành phố Pleiku.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục trưởng về việc xác minh thông tin "Đóng cửa cây xăng vì không mua được xăng”, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường cũng triển khai xác minh, trao đổi thông tin với một số Cục Quản lý thị trường địa phương như Bắc Giang, ĐăkLăk, Hải Dương, Gia Lai, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. HHCM, TP. Hải Phòng, Hà Nam, TP. Cần Thơ, Thanh Hóa.

Kết quả xác minh thông tin nhanh (qua điện thoại) tính đến 12h ngày 26/5, lực lượng quản lý thị trường đánh giá hiện tình hình kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố nêu trên cơ bản diễn biến bình thường.

Tuy nhiên có một vài trường hợp cá biệt. Tại Hải Dương, chưa có hiên tượng dừng bán hàng, tuy nhiên có phản ánh về nguồn cung ứng xăng dầu nhỏ giọt, khó lấy hàng, lượng cung giảm.

Tại Gia Lai, có 2 cửa hàng tại huyện ĐakĐoa đóng cửa chưa rõ lý do, hiện đang phối hợp chính quyền địa phương làm rõ.

Tại Bắc Giang, có 2 cây xăng đóng cửa do mất điện, hiện cơ quan Điện lực đã có xác nhận về vấn đề này.

Tại ĐăkLăk, có 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đóng cửa không bán hàng tại huyện Kroong Năng là: Doanh nghiệp Thắng Thành, doanh nghiệp Quý Điều và Doanh nghiệp Trường Yến. Hiện lực lượng Quản lý thị trường đang phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.

L.Bằng