Dù nhu cầu về ô tô cuối năm đang tăng lên nhưng doanh số bán vẫn kém xa so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa kể, lượng ô tô tồn kho vẫn lớn. Nhiều mẫu xe không chỉ còn hàng tồn của năm 2019 mà cả của năm 2018.

Ế thừa xe

Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 9/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.252 xe, tăng 32% so với tháng 8/2020 nhưng vẫn giảm 2% so với tháng 9/2019. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xe du lịch giảm 23%, xe thương mại giảm 20% và xe chuyên dụng giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù nhu cầu về ô tô cuối năm đang tăng lên, nhưng doanh số bán vẫn kém xa so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, số lượng ô tô tồn kho vẫn lớn. Nhiều mẫu xe không chỉ có hàng tồn của năm 2019 mà còn của năm 2018.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho biết, dự kiến tổng cung ô tô quý 4/2020 sẽ đạt 127.000 chiếc, trong khi tổng cầu vào khoảng 122.000 chiếc. Do đó, dư cung hơn 4.000 chiếc. Cùng với đó, lượng xe tồn kho vẫn còn tương đối lớn, với khoảng 85.000 chiếc, nên đang ở mức cao.

Dù nhiều mẫu xe được hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ và đại hạ giá, nhưng tồn kho vẫn lớn.

Còn báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2020 cho thấy, chỉ số sản xuất xe có động cơ trong tháng 9/2020 vừa qua đã tăng 3,4% so với tháng 8. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái vẫn thấp hơn khoảng 12,2%.

Trong khi đó, chỉ số tiêu thụ ngành sản xuất xe có động cơ vẫn giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động sản xuất những tháng gần đây dần được khôi phục, nhưng chỉ số tiêu thụ vẫn giảm 16,5% khiến lượng xe tồn kho vẫn ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Công Thương, ước tính tại thời điểm 30/9/2020, chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ bình quân 9 tháng năm 2020 vẫn ở mức 91,9%.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục lao vào cuộc đua giảm giá để xả hàng tồn, dọn kho, đón xe mới. Dù đã sắp hết năm 2020 nhưng nhiều đại lý ô tô vẫn chưa xả hết hàng tồn của năm 2019 và 2018. Những mẫu xe này thời gian qua đã phải giảm giá hàng trăm triệu đồng.

Miệt mài xả hàng tồn

Tại một số đại lý, mẫu Nissan X-Trail phiên bản V-Series 2.5 sản xuất năm 2018 hiện có giá bán 890 triệu đồng, còn giá niêm yết của phiên bản này là 1,023 tỷ đồng, giảm trên 120 triệu đồng. Phiên bản sản xuất năm 2019 có giá bán khoảng 930 triệu đồng.

Mẫu Ford Everest bản hai cầu Titanium sản xuất năm 2019 cũng được các đại lý giảm giá mạnh tay từ 160-200 triệu đồng. Mẫu Fortuner của Toyota, đời 2019 bản máy dầu 4x4 AT, giảm tới 200 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport, ngoài mức giảm 100 triệu đồng của hãng, còn được các đại lý giảm thêm 100 triệu đồng nữa.

Trong khi đó, Mazda CX-8 được đại lý giảm với giá dao động từ 40-150 triệu đồng, còn Kia Sorento thế hệ cũ giảm giá từ 80-100 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Honda HR-V phiên bản G và L đang được các đại lý giảm giá sâu. Cụ thể, phiên bản G được giảm từ 60-80 triệu đồng và phiên bản L được giảm từ 80-120 triệu đồng. Trước đó, giá niêm yết của Honda HR-V phiên bản G và L lần lượt là 786 và 866 triệu đồng.

Ngay cả với xe sản xuất năm 2020, nhiều mẫu cũng giảm giá mạnh hoặc có những chương trình “khuyến mãi khủng”. Honda Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe CR-V từ ngày 12/10-31/12/2020. Ngoài ra, do là xe sản xuất lắp ráp trong nước nên khách mua Honda CR-V cũng sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ đến hết năm 2020.

Công ty VinFast triển khai mở rộng chương trình “Trước bạ 0 đồng” dành cho xe Fadil. Theo đó, từ 6/10-31/10, tất cả phiên bản xe Fadil sẽ được ưu đãi thêm 50% lệ phí trước bạ, trừ trực tiếp vào giá bán. Như vậy, cùng với 50% lệ phí trước bạ đã được giảm theo quy định của Chính phủ, khách hàng mua xe Fadil trong tháng 10/2020 sẽ được hỗ trợ toàn bộ phần lệ phí trước bạ. Nếu mua xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 sẽ được giảm 80 triệu đồng cho Lux A2.0 và 120 triệu đồng cho Lux SA2.0.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2020, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 12.000 ô tô các loại, tăng 35,8% so với tháng trước. Còn trong nước, các doanh nghiệp cũng đang tăng công suất với những mẫu xe ăn khách. Nguồn cung tiếp tục tăng lên từ nay đến cuối năm, trong khi có nhiều mẫu xe mới ra mắt, khiến các doanh nghiệp càng đẩy mạnh giải phóng hàng tồn kho.

Đóng góp của ngành ô tô tại Việt Nam vào khoảng 3% GDP năm 2019, với hơn 7 tỷ USD. Năm nay, xe tồn kho lớn, doanh số bán giảm mạnh, giá bán giảm mạnh khiến đóng góp cho GDP sẽ giảm theo.

Trần Thủy