Trưa 7.2, nhiều sạp thịt lợn ở các chợ dân sinh vẫn trong cảnh ế ẩm. Nhiều tiểu thương phải giảm giá đến 30.000 đồng/kg để “cắt lỗ”.

Xả hàng, giảm giá đến 20.000 - 30.000 đồng/kg

12h trưa 7.2, chỉ vào phản thịt lợn còn gần 1 nửa, chị Nguyễn Thị Bạch (Cầu Giấy, Hà Nội) ngán ngẩm cho biết chỗ thịt ế này còn tới hơn 1 nửa so với lượng thịt được mang ra chợ sáng nay. Dù bình quân giá thịt lợn giảm thêm 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua (6.2), nhưng bán ra rất chậm.

“Sườn thăn từ 160.000 đồng nay tôi bán với 120.000 đồng/kg, thịt sấn 130.000 đồng giảm còn 100.000 đồng/kg; các loại xương ai mua loại ngon được tặng thêm xương cục, vừa bán vừa cho để cắt lỗ mà vẫn ít người hỏi” – chị Bạch chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Mai – tiểu thương tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), thịt lợn bán chậm từ 1 tuần nay dù giá giảm từng ngày. Hầu như ngày nào cũng có nhiều tiểu thương bị tồn hàng phải chuyển sang chế biến chả, xúc xích, thịt quay...

Trưa 7.2, chị Trần Thị Bạch giảm giá từ 20.000-30.000 đồng/kg thịt lợn để "cắt lỗ". Ảnh: Vũ Long

Bà Nguyễn Thị Bảy, kinh doanh thịt lợn tại phố Trần Vỹ cũng ngán ngẩm chia sẻ: “Đi chợ giờ là để giữ khách hàng thôi, chứ không khéo là lỗ. Thịt mua buôn 100.000 – 110.000 đồng/kg (móc hàm), nhưng bán ra loại cao nhất cũng chỉ 150.000 đồng, trong khi giá xương chỉ 50.000-60.000 đồng/kg, không cẩn thận coi như lỗ, chỉ cần ế vài cân là lỗ nặng”.

Chia sẻ với PV, một số khách hàng bộc bạch dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không những không tiếp khách ngoài, mà nội tại các gia đình, họ tộc cũng không tụ họp ăn uống, nên mọi chi phí thực phẩm, lương thực năm nay coi như cắt giảm.

“Tết năm nay gia đình tôi chỉ mua vài chai rượu, một ít thịt nguội để vợ chồng cụng ly đêm giao thừa. Dịch bệnh nguy hiểm không tụ tập nên tôi không mua gì nhiều” – chị Nguyễn Thị Phương (A1 Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Phương (áo xanh) cho biết, dịch bệnh COVID-19 hạn chế tụ tập nên chị giảm số lượng thực phẩm sắm Tết năm nay. Ảnh: Vũ Long

Giá thịt lợn sẽ giảm lâu dài?

Ngày 7.2, giá lợn hơi tiếp tục được điều chỉnh giảm trên toàn quốc, giảm từ 1.000-5.000 đồng/kg, giá lợn thấp nhất tại Lào Cai (75.000 đồng/kg) và cao nhất là 80.000-81.000 đồng/kg (chủ yếu tại khu vực miền Trung).

Tại các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang giá lợn hơi giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Các tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc cùng giảm 3.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa và Lâm Đồng giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg, bán ra với giá khoảng 80.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Long An và Bạc Liêu giảm 4.000 đồng/kg và 5.000 đồng/kg, bán ra với giá 80.000 đồng/kg (Long An) và 78.000 đồng/kg (Bạc Liêu).

Tại 2 chợ đầu mối ở TPHCM, lượng lợn về chợ ngày 7.2 là 8.300 con, tăng 200 con so với ngày 6.2, giá bán buôn từ 75.000-80.000 đồng/kg.

Nhiều thương nhân cho biết, rất khó nhận định về giá thịt lợn trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

“Trước Tết nhiều trại chăn nuôi dự đoán giá lợn sẽ tăng mạnh dịp Tết nên “om” lợn trong chuồng đợi đến mức 140-150kg/con mới xuất bán. Nay giá lợn bất ngờ giảm, số đầu lợn đã nhiều lại thêm trọng lượng mỗi con lại cao, nguồn cung dồi dào nên giá giảm là dễ hiểu” – ông Nguyễn Quân – kinh doanh thịt lợn tại Mê Linh, Hà Nội, nêu ý kiến.

Nhiều ý kiến cho rằng, có khả năng ra Tết, khi nguồn cung giảm, giá thịt lợn sẽ tăng trở lại, nhưng không đột biến.

(Theo Lao Động)