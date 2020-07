Thịt lợn đắt nhất lịch sử:

Ồ ạt tăng đàn lúc giá thịt lợn treo cao trên đỉnh lịch sử giúp các doanh nghiệp chăn nuôi trúng đậm suốt nửa đầu năm nay.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), từ đầu tháng 4/2020, giá thịt lợn hơi xuất bán tại chuồng có xu hướng tăng, có thời điểm giá thịt lợn hơi tăng cao và cán mốc 100.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi nhận định, nguyên dân giá thịt lợn tăng lên mức cao nhất trong lịch sử là do nguồn cung giảm. Ngoài ra, còn do người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn, người giết mổ nhỏ lẻ không trực tiếp mua được lợn thịt từ các doanh nghiệp, phải qua nhiều khâu trung gian...

Báo cáo của Cục Chăn nuôi cũng nêu rõ, Bộ NN-PTNT đã nhiều lần tổ chức họp, tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để chỉ đạo sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, ổn định nguồn cung và giảm giá bán lợn thịt.

Giá thịt tăng mạnh và neo ở mức cao nửa năm qua giúp các doanh nghiệp chăn nuôi lãi lớn

Kết quả, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn như: Công ty CP Việt Nam, Dabaco, Mavin, Masan, GreenFeed,... đã phối hợp, đồng hành với Chính phủ và xuất bán lợn thịt tại trại với giá từ 74.000-76.000 đồng/kg lợn hơi. Tuy nhiên, còn một số doanh nghiệp "đứng ngoài cuộc", đồng thời có những thời điểm không xuất bán, nuôi để tăng khối lượng nên ảnh hưởng đến nguồn cung, điển hình như Công ty CJ, Tập đoàn Hòa Phát, Cty Japfa,... góp phần làm cho giá bị đẩy lên cao.

Đáng chú ý, trong thời gian này, đàn lợn của các doanh nghiệp chăn nuôi lại tăng mạnh. Cụ thể, đàn lợn thịt của 15 doanh nghiệp ở tháng 6/2020 đạt trên 4,16 triệu con, tăng so với 1/1/2019 (trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi) là 66,35%, còn so với tháng 1/2020 tăng 30,89%.

Việc giá thịt lợn tăng lên đỉnh lịch sử khiến doanh nghiệp đồng loạt phá bỏ cam kết giảm giá thịt lợn từ cuối tháng 3 với Bộ NN-PTNT để tăng giá lợn theo thị trường vào thời điểm trung tuần tháng 5.

Gần 2 tháng nay, các doanh nghiệp cam kết đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg, song thực tế giá mặt hàng này không hề hạ nhiệt mà còn có xu hướng tăng mạnh tại các trang trại của dân, lên 90.000-100.000 đồng/kg.

Với mức giá bán cao chưa từng có và neo suốt từ cuối năm 2019 tới nay, các doanh nghiệp chăn nuôi được dịp trúng đậm bởi không chỉ giá tăng mà đàn lợn của họ cũng tăng mạnh.

Quý 4 năm nay nếu tái đàn tốt mới đáp ứng được nhu cầu thịt lợn trên thị trường

Mới đây, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ước tính lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 744 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch, gấp 27 lần cùng kỳ năm trước. Trong quý II, doanh thu của Dabaco đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng mạnh. Dự báo lợi nhuận sẽ tiếp tục cao trong phần còn lại của năm do giá thịt lợn vẫn còn cao và đàn lợn cả nước đã giảm nhiều.

Quý I/2020, Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai - Dolico công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 38,6 tỷ đồng, vượt 140% so với kế hoạch năm và cao hơn mức lợi nhuận 27,3 tỷ đồng so với năm 2019. Mức lợi nhuận của Dolico là khá cao so với tổng doanh thu 81 tỷ đồng trong quý I.

Dù không công bố lợi nhuận trong 6 tháng qua, song Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam được thắng đậm khi doanh nghiệp này đang nắm trong tay đàn lợn lên tới 2,6 triệu con (tháng 6/2020). Theo đó, lãnh đạo doanh nghiệp này từng cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị này xuất bán ra thị trường 16.000-17.000 con lợn thương phẩm, thậm chí đỉnh điểm lên tới 25.000 con lợn thương phẩm.

Tính đến tháng 6/2020, tổng đàn lợn nước ta đạt 24,92 triệu con, bằng 79,5% so với tổng đàn thời điểm tháng 12/2018 (trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi). Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương cho biết, mục tiêu quý 4/2020 là phải đủ sản lượng thịt lợn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Khi nguồn cung đủ, lúc đó giá thịt lợn mới có thể hạ nhiệt.

Hiện giá thịt lợn hơi trên thị trường dao động từ 85.000-93.000 đồng/kg, một vài địa phương giá lợn hơi đang có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, giá thịt lợn tại chợ và siêu thị neo ở mức cao, từ 150.000-320.000 đồng/kg tuỳ loại.

C.Giang