Vừa về tới nhà, nhìn thấy ổ khóa bị kẻ gian phá hỏng, anh Nguyễn Bảo Lâm (ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) hớt hải chạy vào vườn lan đột biến gen trị giá hàng tỷ đồng thì choáng váng khi thấy bị mất sạch.

Quá sốc, anh Lâm ngã qụy tại chỗ vì tiếc của.

Vườn lan tiền tỷ không cánh mà bay

Anh Nguyễn Bảo Lâm cho biết, sau nhiều năm có kinh nghiệm chơi phong lan, 2 năm gần đây anh đã vay mượn tiền của nhiều người, sưu tầm các loại lan đột biến gien có giá trị kinh tế cao, được giới chơi lan ưa chuộng để nhân giống nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời.

Theo anh Lâm, số lan bị mất trộm cắp phần lớn là loài hoa lan 5 cánh trắng đột biến, rất quý hiếm, giá bán thường được tính bằng… centimet. Trong số 160 giò lan bị mất, có một giò lan 6 cành, cành cao nhất khoảng 90cm, thấp nhất chừng 28cm, được định giá lên tới gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đưa các đối tượng cùng tang vật vụ án tới kiểm tra, thẩm định giá trị.

Đây chính là giò lan giả hạc 5 cánh trắng đột biến gien, trên một vài cành hoa có rất nhiều ki, tức là những mầm lan mọc ra từ các mắt trên các đốt cành. Mỗi ki này thường được gia chủ cắt ra để nhân giống thành một giò lan độc lập. Cành lan càng có nhiều mầm thì giá trị càng cao, ươm ra trồng được nhiều giò hoa.

Mỗi ki khi vừa nhân giống thành công có thể được giới sành chơi lan quý hiếm định giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới cả tỷ đồng, tuỳ vào sự đột biến về màu sắc trên thân, hoa và lá. Đây thường được giới chơi lan có kinh nghiệm định giá theo kiểu đo cây tính tiền với giá vô cùng đắt đỏ…

Vụ mất trộm khiến anh không chỉ trắng tay mà còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, khó có khả năng chi trả cho người đã cho anh vay.

Nhận được tin báo, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng lập tức chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, đồng thời báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, xin ý kiến chỉ đạo vì tài sản bị mất có giá trị rất lớn. Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an huyện Đức Trọng, quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định toàn bộ số lan giả hạc rừng (khoảng 160 giò) trong vườn của gia đình anh Nguyễn Bảo Lâm đã bị kẻ gian phá khóa đột nhập nhổ lấy đi hết.

Riêng giò lan giả hạc đột biến gen, trị giá tiền tỷ kẻ trộm đập bể giò, lấy đi cả bồn. Toàn bộ vườn lan được gia chủ rào chắn bằng khung sắt hàn gắn kiên cố, chỉ có một cửa ra vào và luôn được bảo vệ bằng những ổ khóa vững chắc. Ngoài ra, kẻ trộm còn lục lọi, lấy đi 2 chiếc điện thoại di động của gia đình anh Lâm.

Đối tượng cầm đầu Trần Hiền.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Ban Chuyên án phát hiện có một số dấu vết khá giống với vụ mất trộm ở gia đình ông Nguyễn Minh Trí, thôn Thái Sơn, xã N'Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, mất trộm một bức tượng quý, trị giá trên 50 triệu đồng. Hai vụ trộm xảy ra trong thời gian ngắn, tài sản bị mất đều không dễ xác định giá trị chính xác. Tuy nhiên, với các bị hại, ngoài giá trị vật chất còn mang giá trị tinh thần rất lớn, bởi họ kỳ công sưu tầm, chăm sóc.

Nhận định đây là loại trộm mới xuất hiện trên địa bàn, nhắm vào các loại tài sản có giá trị cao, nghiêng về tính nghệ thuật, thẩm mỹ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập chuyên án đấu tranh, với sự tham gia của Công an huyện Đức Trọng.

Từ các thông tin ít ỏi các trinh sát thu thập được ban đầu, Ban Chuyên án đã phân tích, đánh giá toàn bộ sự việc, triệu tập tất cả những người có liên quan đến vụ mất trộm này để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự được tăng cường tại cơ sở cả tháng trời để phối hợp với Công an huyện Đức Trọng lần tìm dấu vết tội phạm.

Phá án

Sàng lọc tất cả các băng nhóm, đối tượng nghi vấn trên địa bàn để tập trung theo dõi, Ban Chuyên án thấy nổi lên đối tượng Trần Hiền (SN 1981, trú xóm 1, thôn Ba Cảng, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng), một kẻ có "thâm niên" ra tù vào tội với 4 tiền án về các tội giết người, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và gây rối trật tự công cộng. Năm 2013, sau 16 năm đi tù vì tội giết người ở TP Hồ Chí Minh, Hiền trở về địa phương sinh sống.

Nguồn tin của các trinh sát cho biết, thời gian gần đây, đối tượng này thường xuyên tụ tập một số thanh niên hư hỏng khác, phần lớn là những kẻ nghiện ngập, đã có tiền án, tiền sự, có các biểu hiện bất minh.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát xác định nhóm của Trần Hiền chính là thủ phạm đã gây ra vụ đột nhập vào nhà ông Nguyễn Minh Trí trộm cắp bức tượng đá quý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát còn xác định chính xác vị trí các đối tượng đang cất giấu bức tượng này.

Ban Chuyên án quyết định ra lệnh khám xét, thu tang vật cùng lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhóm đối tượng liên quan vụ trộm tượng đá. Cầm đầu là Trần Hiền, các đối tượng còn lại là: Trần Huyền Phong (SN 1986, trú thôn Thiện Chí, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng), Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia), Trần Quốc Trường (SN 1998, quê xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận; đến tạm trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Huỳnh Văn Dự (SN 1993, quê An Giang, trú xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thanh Long (ngụ huyện Đức Trọng), các đối tượng này đều dương tính với chất ma túy.

Lan giả hạc đột biến gen có giá trị cao bị các đối tượng trộm cắp.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 200 chậu phong lan rừng các loại. Là những kẻ đã có "kinh nghiệm" tù tội, những đối tượng ma mãnh này chỉ khai nhận cầm chừng. Chúng vẫn một mực khẳng định không hay biết, không liên quan đến vụ mất trộm vườn lan bạc tỷ tại gia đình anh Nguyễn Bảo Lâm.

Tuy nhiên, khi các trinh sát đưa ra một loạt tài liệu, chứng cứ, cả nhóm không còn đường nào chối cãi, đành phải lần lượt cúi đầu khai nhận chính chúng đã thực hiện vụ trộm vườn lan quý hiếm này. Đấu tranh mở rộng, Ban Chuyên án còn xác định từ năm 2019 đến nay, nhóm này đã thực hiện ít nhất 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai rằng biết anh Lâm có lan quý hiếm, trị giá tiền tỷ, sau nhiều ngày theo dõi, khi phát hiện chủ nhà đi vắng, lợi dụng thời điểm người được nhờ trông coi vườn lan về nhà ăn cơm, chúng đi xe máy, mang theo các thùng xốp, dùng cưa cắt ổ khoá đột nhập vào bên trong nhổ toàn bộ 160 gốc lan cho vào thùng xốp. Để tránh bị phát hiện, nhóm trộm này chuyển số phong lan trộm được đến hồ nước nhà Trần Huyền Phong, làm chòi lưới quây lại cất giữ giữa hồ chờ dịp đem bán.

Để có căn cứ khởi tố tụ án hình sự, định khung hình phạt, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định số lan trên. Kết quả giám định của Hội đồng định giá tài sản thì 160 gốc lan này trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng.

Sau khi nhóm đối tượng trộm cắp nghiện ngập trên bị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng bắt giữ, một số gia đình trên địa bàn đã đến cơ quan Công an trình báo trước đây họ cũng bị mất các giò lan quý hiếm tương tự. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận toàn bộ thông tin, thiết lập hồ sơ để đấu tranh với các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

(Theo Cảnh sát toàn cầu)