Khi đặt lên "bàn cân" về các yếu tố như khí thải, tiếng ồn, tốc độ hay chi phí vận hành thì xe điện đều thể hiện sự vượt trội với các xe xăng/dầu truyền thống. Vậy còn cảm giác lái và độ an toàn thì sao?

Hiện nay, ít có nghiên cứu và đánh giá một cách tổng thể về độ an toàn của xe điện so với xe xăng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, do đặc thù trong thiết kế nên xe điện đem đến sự đầm chắc, thực dụng. Đặc biệt, hệ thống phanh của xe điện tốt hơn xe sử dụng xăng/dầu truyền thống.

Trọng tâm xe điện thấp, tăng tốc nhanh

Về thiết kế, các xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống hầu hết đều bố trí động cơ ở phía trước của xe. Khối động cơ này chiếm khối lượng cũng như thể tích không nhỏ trong tổng thể chiếc xe và thường được đặt ở gần phía cầu trước khiến trọng tâm xe bị lệch.

Với ô tô điện, mô tơ có khối lượng nhỏ, còn hệ thống pin hầu hết được thiết kế đặt phía dưới sàn xe. Điều này giúp các xe chạy điện có trọng tâm thấp và cân đối hơn so với xe chạy xăng, giúp chiếc xe vận hành ổn định, giảm thiểu nguy cơ lật so với xe xăng nhất là khi đi vào cua, phanh gấp.

Cách bố trí pin trên một chiếc Porsche Taycan điện. (Ảnh: Carscoops)

Ngoài ra, mô tơ nhỏ gọn trên xe điện giúp tận dụng không gian phía trước để chứa đồ, không gian ghế ngồi sẽ được thiết kế rộng rãi hơn so với các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống cùng kích thước.

Theo các chuyên gia, khi ô tô có trọng tâm thấp, trục cơ sở dài sẽ giúp chiếc xe có được độ đầm chắc trên đường, ít rung lắc và cho tốc độ cao hơn.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc – Viện Cơ khí động lực, ĐH Bách Khoa Hà Nội nhận định: “Xe điện có thể thiết kế chiều dài cơ sở dài hơn, trọng tâm thấp hơn so với các xe truyền thống cùng phân khúc. Xe điện sẽ mang lại tính ổn định khi ôm cua, cảm giác đánh lái an toàn hơn”.

Vị chuyên gia này cũng thông tin thêm, mô tơ điện cho mô men xoắn cực đại tức thời, nhanh hơn động cơ đốt trong cùng phân khúc rất nhiều. Cùng với đó là việc không phải chuyển số nên xe điện sẽ mang đến khả năng tăng tốc tốt hơn.

Phanh xe điện “ăn” hơn xe xăng

Theo các chuyên gia, với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, động năng dư thừa khi phanh được chuyển đổi thành nhiệt không mong muốn và lãng phí do ma sát. Còn với xe điện, hầu như không có sự lãng phí nào khi mọi năng lượng dư thừa đều được tận dụng.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc nêu ý kiến trong một buổi tọa đàm về xe điện được tổ chức mới đây tại Hà Nội. (Ảnh: T.P)

Với kiến thức và thực tiễn nghiên cứu của mình, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc khẳng định, hệ thống phanh trên xe điện tốt hơn đối với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

“Hệ thống phanh xe điện thường có thêm bộ trợ lực điện và phanh tái tạo năng lượng, hai hệ thống này sẽ được điều khiển tối ưu, kết hợp với phanh ABS để tạo ra hiệu quả phanh tốt hơn so với xe truyền thống ở một số tình huống nguy hiểm”, PGS.TS Phúc nói.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, xe sử dụng động cơ lai điện (Hybrid) có khả năng phanh tốt hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

So sánh độ an toàn, hiệu quả phanh giữa xe lai điện Hybrid và xe thuần xăng được ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố.

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá kết quả phanh trên mẫu xe Toyota Corolla Cross 1.8HV (xe Hybrid) và 1.8V (xe chạy thuần xăng) trong điều kiện thử nghiệm, kết quả cho thấy xe Hybrid có quãng đường phanh nhỏ hơn 17,82% và thời gian phanh nhỏ hơn 35,82% so với xe xăng cùng loại.

Cụ thể, tại vận tốc 87 km/h, quãng đường phanh trung bình để xe dừng lại hẳn (0 km/h) của mẫu xe 1.8V là 41,53m; trong khi đó mẫu xe Hybrid 1.8HV chỉ là 34,13m. Cũng thử nghiệm với vận tốc 87 km/h, hai phiên bản thuần xăng và Hybrid cho kết quả lần lượt là 3,49 giây và 2,24 giây.

Nhờ vào hệ thống phanh tái tạo năng lượng mà các loại xe điện bao gồm cả xe Hybrid, xe thuần điện (BEV) hay xe sử dụng nhiên liệu Hydro đều có khả năng phanh tốt hơn hẳn, đây là tính năng rất "đáng tiền" trong trường hợp lái xe phải phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật trên đường.

Với nhiều ưu điểm không chỉ về môi trường mà còn liên quan đến các yếu tố khác như cảm giác lái, độ an toàn,… ô tô điện được đánh giá sẽ trở thành xu thế lựa chọn của nhiều khách hàng trong tương lai gần.

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn hoặc trải nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Đến 2025 chúng ta sẽ thành vùng trũng nếu không làm xe điện Đứng trước xu thế điện hóa ô tô đang như vũ bão trên thế giới và ngay cả trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nếu chậm chân có thể trở thành vùng trũng tiêu thụ xe điện nhập khẩu.