Sau nhiều phản ứng tranh cãi trong cộng đồng người lái xe, Bộ Công an đã rút đề xuất chỉ được dừng xe dưới 5 phút trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo vừa được Chính phủ trình Quốc hội. Trong đó có nhiều điểm mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng cục Cảnh sát giao thông tại buổi cung cấp thông tin về Luật Bảo đảm TTATGT vào chiều 29/9

Tại cuộc làm việc với báo chí chiều qua, 29/9, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị soạn thảo dự Luật đã rất cầu thị, lắng nghe các ý kiến và điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, nhân văn hơn.

“Mục tiêu cơ bản và lớn nhất của việc xây dựng Luật là bảo đảm an toàn, tính mạng sức khoẻ cho người tham gia giao thông, bảo vệ quyền con người,…”, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông nói.

Đại tá Đỗ Thanh Bình cũng thông tin, theo dự thảo luật được đưa ra trước đây, bản dự thảo mới nhất đã có nhiều điều chỉnh theo hướng nhân văn, có lợi hơn cho lái xe và người dân. Trong đó đã bỏ điều khoản ô tô không được dừng quá 5 phút hay bỏ hạng giấy phép lái xe A0,…

"Việc quy định thời gian dừng xe mang tính kỹ thuật hạ tầng và liên quan đến xử phạt, do đó chúng tôi bỏ ra khỏi dự thảo Luật là hợp lý. Nếu đưa vào Luật, việc chỉnh sửa sẽ rất khó khăn".

Trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT còn điều chỉnh về chính sách phát triển an toàn giao thông, trong đó Nhà nước khuyến khích huy động các lực lượng cùng tham gia. Xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung quản lý phương tiện, tiến tới cho phương tiện nước ngoài vào Việt Nam.

Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, đã là Luật thì phải có tính ổn định, dài hơi, phù hợp xu hướng phát triển của xã hội luật pháp quốc tế.

Trước đó, tại khoản 1, điều 18 dự thảo Luật này có quy định: “Dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông trong thời gian không quá 5 phút và người điều khiển phương tiện không rời vị trí điều khiển, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện xuống để mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe”.

Như VietNamNet đã thông tin, quy định trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía các chuyên gia cũng như cánh tài xế. Trong đó, đa số ý kiến phản đối và cho rằng nếu quy định được Luật hoá và áp dụng đại trà sẽ gây khó khăn cho người dân và lái xe.

Cánh lái xe taxi, xe công nghệ bị ảnh hưởng nhất nếu quy định dừng xe không quá 5 phút được áp dụng

Việc bác bỏ nội dung dừng xe không quá 5 phút ra khỏi dự thảo Luật đã khiến cánh lái xe "mừng ra mặt" bởi chính họ là những người bị ảnh hưởng nhất bởi quy định này.

Anh Hoàng Thành Nam – lái xe cho một hãng taxi công nghệ tại Hà Nội cho rằng, bỏ quy định này trong Luật là phù hợp bởi lẽ trên thực tế, lái xe công nghệ thường phải dừng chờ khách rất lâu.

“Việc khách hàng cho “leo cây” 10-15 phút là bình thường. Nếu cứ dừng xe 5 phút rồi lại đi thì chúng tôi buộc phải chạy lòng vòng, rất tốn thời gian và xăng xe”, anh Nam nhận định.

Đồng tình với ý kiến trên, anh Đỗ Bình Minh – một lái xe taxi tải cho biết, trên nhiều đoạn đường, phố đã cắm biển cấm dừng, đỗ xe. Nếu quy định thêm dừng xe không quá 5 phút sẽ là chồng chéo.

“Bỏ quy định về thời gian dừng xe ra khỏi Luật là hợp lý. Nếu một số tuyến đường hay ùn tắc giao thông thì có thể có quy định riêng, không nên áp dụng đại trà”, anh Minh chia sẻ.

Luật Bảo đảm Trật tự an toàn giao thông đường bộ (dự thảo) gồm 8 chươn,g 93 điều, bao gồm các nội dung quy định về: Hệ thống báo hiệu đường bộ; quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; thực thi pháp luật và trách nhiệm pháp lý; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự thảo Luật được Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tách biệt hẳn với phần Hạ tầng giao thông đường bộ (do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo) khỏi Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành.

