Hầu hết mọi người đều thích được "bóc tem" một chiếc ô tô, thế nhưng thứ mùi đặc trưng của xe mới thì lại khiến không ít người cảm thấy nôn nao, khó chịu.

Tháng 12 là thời gian cao điểm nhất của thị trường ô tô cuối năm. Thời gian này, nhiều người đã bắt đầu "tậu" cho mình xe mới để đi lại, vi vu chơi Tết và du xuân.

Tuy nhiên, ô tô mới luôn có mùi rất đặc trưng khiến không ít người khó chịu, nôn nao mối khi ngồi lên xe. Đây là thứ mùi pha trộn giữa mùi da mới, sàn xe, nỉ, keo, nhựa, cao su, điều hoà và cả ni-lon bọc trên xe. Theo nhiều người có kinh nghiệm, thời gian loại mùi zin này tồn tại trên xe khá lâu, trung bình phải mất 1-2 năm.

Để khắc phục phần nào loại mùi này, các chuyên gia về chăm sóc xe "mách nước" một số cách đơn giản sau đây:

1. Để lên xe các loại hoa quả, lá cây có mùi thơm

Nhiều người cho lên xe những loại quả hoặc lá có mùi thơm như dứa (trái thơm), vỏ bưởi, quả phật thủ, lá nếp, lá dứa, củ sả,... để cải thiện mùi trên xe. Đây là những loại trái cây dễ kiếm, có mùi thơm dễ chịu nên nhiều người ưa thích.

Quả dứa và lá nếp được nhiều người để lên ô tô để khử mùi xe.

Trong đó, dứa là loại quả được nhiều người ưa thích và để lên xe nhất. Nên để ở khu vực sàn xe hoặc ngay trên ghế ngồi. Có thể để vào cả cốp sau của xe (với loại xe hatchback hoặc SUV).

Để dứa phát huy được hết tác dụng của mình, bạn nên mua loại dứa vừa chín để có được mùi thơm. Tuy nhiên, nên nhớ thay dứa sau vài ngày sử dụng vì loại quả này cũng khá nhanh hỏng khi gặp nhiệt độ cao.

2. Để than hoạt tính lên xe

Than hoạt tính chính là than củi (hay than hoa) thông thường đã được xử lý hóa học, giảm thiểu khả năng gây hại cho sức khỏe con người. Tính chất của than hoạt tính là khử mùi qua quá trình diệt khuẩn, do đó hoàn toàn có thể áp dụng để khử mùi da mới xe ô tô.

Than hoạt tính giúp nhanh chóng khử hết mùi da mới trên ô tô

Nhiều người có kinh nghiệm cho rằng, chỉ cần để khoảng 1-2 kg than hoạt tính trải đều trên sàn và ghế xe trong vài ngày là mùi ô tô mới sẽ giảm đáng kể.

3. Khử mùi bằng giấm trắng

Giấm trắng là chất có khả năng tẩy rửa rất hiệu quả, được ứng dụng nhiều trong quá trình khử mùi hôi cho nhà bếp, phòng tắm. Đặc biệt, giấm thường được kết hợp pha chế với tinh dầu chanh, bưởi hoặc táo để tạo mùi thơm.

Phun hỗn hợp giấm - nước - tinh dầu lên ghế xe giúp khử mùi hiệu quả.

Để thực hiện, bạn pha khoảng 300 ml giấm trắng với nước sạch theo tỉ lệ 2 giấm: 1 nước. Sau đó, cho thêm một chút tinh dầu các loại với mùi hương tùy thích như táo, chanh, bưởi (lưu ý chỉ sử dụng 1 loại). Sau đó khuấy đều, đổ vào một bình xịt phun sương (bình xịt tưới cây) và phun khắp xe, nhất là vị trí ghế da xe ô tô.

Sau khi xịt xong, hãy ra khỏi xe, đóng chặt cửa. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, bạn sẽ thấy mùi da xe hơi đã dịu hẳn so với lúc trước. Giấm sẽ tẩy mùi và diệt khuẩn cho bạn, trong khi tinh dầu sẽ dùng hương thơm để át đi mùi hôi khó chịu.

4. Đốt nến khử mùi

Một số lái xe có kinh nghiệm “mách nước”, chỉ cần đốt nến bên trong xe, đồng thời đóng cửa kín cho nến tự cháy vài lần là sẽ hết mùi da mới.

Đốt nến và đóng kín cửa sẽ giúp đốt hết ô-xi trong xe (trong đó có cả mùi da và nhựa mới)

Tuy nhiên, nếu dùng cách này, bạn nên đốt nến trong một chiếc khay hoặc chậu không cháy và liên tục trông để phòng hoả hoạn xảy ra.

Một lưu ý nữa là luôn đóng kín cửa để nến đốt hết ô-xi (trong đó có cả mùi da mới) trong xe đến khi nến tự tắt. Làm lại khoảng vài lần, chắc chắn mùi da sẽ giảm đi đáng kể.

5. Dùng cà phê rang

Cà phê cũng có khả năng khử mùi, hút ẩm tốt và được nhiều người để lên ô tô. Cà phê có thể để nguyên hạt rồi rang lên nhưng nhiều người cho rằng, sử dụng bã cà phê rang khô sẽ giúp hút mùi nhanh và hiệu quả hơn.

Để hạt cà phê rang khô hoặc bã cà phê trên xe sẽ giúp hút mùi da, nhựa mới hiệu quả.

Theo những tài xế có kinh nghiệm, cà phê có thể để lên giấy báo hoặc túi ni-lon để mở và đặt trên sàn xe, chỉ sau một vài ngày, mùi da mới sẽ dần được cà phê hút. Đồng thời, mùi cà phê trong xe cũng giúp lái xe tỉnh táo hơn.

6. Dùng trà túi lọc

Tương tự cà phê, túi trà (trà túi lọc) cũng là một cách giúp bạn giảm thiểu mùi da mới trên ô tô nhờ khả năng hút mùi, hút ẩm của mình. Có thể buộc 3-4 túi làm một, để hoặc treo vào các vị trí như trên ghế, dưới sàn và trong các hộc để đồ để các túi trà này hút mùi hôi trên xe.

Túi trà (dạng túi lọc) có khả năng hút mùi rất tốt.

Đây là cách đơn giản, hiệu quả và an toàn mà nhiều tài xế hay sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua hộp trà sấy khô nguyên chất, cho vào một túi vải và đặt trên xe. Cách này có hiệu quả lâu hơn một chút nhưng cũng mang lại mùi dễ chịu cho xế cưng sau một thời gian sử dụng.

Hoàng Hiệp(tổng hợp)

Bạn có kinh nghiệm gì trong việc khử mùi ô tô mới?