Từ Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ di chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia, rồi từ đây với hộ chiếu tên Sáu, Phan Văn Anh Vũ bay sang Singapore và bị bắt giữ tại nước này.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ba bị can trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Công an.

Ba bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phan Văn Anh Vũ (46 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) về tội "đưa hối lộ", đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An) về tội "môi giới hối lộ". Và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo về tội "nhận hối lộ".

Phan Văn Anh Vũ

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Vũ bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những vi phạm khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản. Do sợ bị pháp luật xử lý, Vũ nhờ Hoà kết nối với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Bản thân ông Linh được tham gia cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng Cục tình báo hồi 14h ngày 4/5/2017 cho ý kiến xử lý ban đầu đối với những sai phạm của Vũ, hơn nữa vụ án đang được Đảng, Nhà nước và dư luận đặc biệt quan tâm.

Khi Hòa đặt vấn đề cho Vũ được giao tiếp với ông Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục tình báo đã trực tiếp nói chuyện điện thoại nhiều lần với Vũ.

CQĐT cho rằng, Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và bốn lần chuyển quà. Tại CQĐT, Hoà phủ nhận nội dung trên, còn Phan Văn Anh Vũ cho rằng anh ta không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc lá xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc.

Theo lời khai của Phan Văn Anh Vũ, khoảng ngày 17-18/12/2017, khi nói chuyện điện thoại, ông Linh khuyên: “Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu”.

Đến ngày 20/12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Theo kết luận điều tra, trong chiều ngày ra quyết định khởi tố bị can (20/12), Vũ mời hai vợ chồng người quen đi ăn tại nhà hàng ở TP Đà Nẵng. Sau khi tới nhà hàng, Vũ dặn hai vợ chồng người quen chờ mình rồi lấy điện thoại gọi qua ứng dụng Viber cho một người cháu đang sống ở nước ngoài để được người này gọi điện thoại cho người thân đến đón Vũ tại cổng sau khách sạn. Sau đó, Vũ rời khách sạn đi theo hướng vào TP.HCM.

Khi xe đi đến tỉnh Đồng Nai, Phan Văn Anh Vũ bảo người thân quay xe về Đà Nẵng, còn Vũ tự thuê taxi đi đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Sau đó, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia. Ngày 22/12, Vũ dùng hộ chiếu này mua vé máy bay từ Campuchia đi Singapore.

Đến ngày 27/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng của Singapore bắt giữ và được đưa về Việt Nam vào ngày 4/1/2018 để thực hiện các biện pháp tố tụng.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Nguyễn Duy Linh đủ yếu tố cấu thành tội "nhận hối lộ" được quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt bị 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

