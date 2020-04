VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Kim Hoài (SN 1986, ở Phúc Thọ) về tội sản xuất hàng giả.

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 29/5/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở sản xuất quần áo Đông Dương (ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) do Hoài làm chủ.

Cơ quan điều tra thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm quần áo các nhãn hiệu Adidas, Uniqlo, Nike...

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2014, Hoài mở xưởng sản xuất quần áo Đông Dương tại xã Tam Hiệp.

Thấy việc gia công may các loại quần áo thông thường lợi nhuận thấp, Hoài nảy sinh ý định sản xuất hàng quần áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng để kiếm lợi nhuận cao hơn.

Bị can mua vải tấm từ các chợ đầu mối lớn (chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân) và mua logo nhãn hiệu, mác vải, nhãn giấy qua mạng Internet của một người không quen biết tại TP.HCM.

Hoài thuê nhân công cắt vải tấm thành vải miếng, sau đó in các nhãn hiệu (Adidas, Nike, Uniqlo) lên vải miếng bằng máy ép truyền nhiệt đặt tại xưởng Đông Dương.

Bị can thuê các xưởng gia công may ở huyện Ba Vì để thực hiện công đoạn may thành các sản phẩm áo, quần hoàn chỉnh, với tiền công 2.500 đồng/áo và 2.000 đồng/quần.

Sau khi may hoàn thiện, sản phẩm được chuyển về lại xưởng Đông Dương để đóng gói, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo cáo buộc, từ tháng 2 - 5/2019, Nguyễn Kim Hoài thuê nhân công sản xuất 13.604 sản phẩm là quần áo giả các nhãn hiệu Uniqlo, Adidas (trong đó có 1.110 chiếc áo dài tay nhãn hiệu Uniqlo, 12.494 sản phẩm nhãn hiệu Adidas) đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN.

Tổng số hàng hóa Hoài làm giả tương đương với hàng thật trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Đối với 1.840 sản phẩm nhãn hiệu Nike thu giữ của bị can, cơ quan chức năng thấy không đủ cơ sở kết luận, số hàng hóa thu giữ của Hoài là hàng hóa giả nhãn hiệu Nike.

Công ty TNHH Nike Việt Nam đề nghị không xem xét xử lý hình sự đối với bị can nên cơ quan điều tra chuyển tài liệu và hàng hóa liên quan đến Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội để xử lý hành chính.

Bắt lô hàng giả được 'mông má' cầu kỳ, bán giá hàng trăm triệu đồng Đột kích kiểm tra trung tâm mua sắm Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên, TP Móng Cái (Quảng Ninh) công an phát hiện lượng lớn hàng giả dán logo các hãng nổi tiếng.

T.Nhung