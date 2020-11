Ngày 18/11/2020 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Grab (GrabFood) tổ chức buổi tập huấn “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn Covid-19” cho những người trực tiếp chế biến, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ bản hợp tác 3 năm của hai bên nhằm thực hiện nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm cho cộng đồng tại Việt Nam.

Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia buổi tập huấn lần này gồm có các đại biểu trực tiếp là cán bộ chuyên viên thuộc các phòng của Cục An toàn thực phẩm, nhân viên GrabFood và đại diện chủ một số nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội. Ngoài ra còn có gần 1000 người tham gia tập huấn trực tuyến là những người trực tiếp tham gia chế biến, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm tại các tỉnh có hoạt động của GrabFood.

Với sự chỉ dẫn của PGS.TS Trần Đáng - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và chuyên viên Cục An toàn thực phẩm, nội dung của buổi tập huấn đi sâu vào hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lây nhiễm Covid- 19 trong quá trình chế biến, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm.

Ngoài ra buổi tập huấn còn chú trọng về các biện pháp thực hành cần thiết trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để đảm bảo an toàn cho người chế biến thực phẩm và các điều kiện quan trọng để đảm bảo an toàn cho thực phẩm trong giai đoạn Covid-19.

PGS. TS Trần Đáng - Nguyên Cục Trưởng Cục An toàn thực phẩm phổ biến, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa dịch Covid-19.

Sau phần hướng dẫn chi tiết của PGS.TS Trần Đáng, các đại biểu tham dự buổi tập huấn trực tiếp và trực tuyến đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, kiến nghị, thắc mắc để làm rõ hơn về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong giai đoạn Covid-19. Từ đó đôi bên cùng nhau tháo gỡ khó khăn để công tác tuyên truyền đạt hiểu quả tốt nhất.

Hoạt động tập huấn giữa Cục An toàn thực phẩm và GrabFood là bước đầu triển khai tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong giai đoạn Covid-19. Sau đó GrabFood sẽ tăng cường truyền thông cho người tiêu dùng và đối tác nhà hàng trên nền tảng của mình.

Trước đó, trong khuôn khổ hợp tác 3 năm, hai bên đã tổ chức hoạt động gian hàng minh họa và tương tác với mô hình “Năm chìa khóa an toàn thực phẩm” của WHO; diễu hành truyền thông cơ động về An toàn thực phẩm được các tài xế Grab tuần hành lan tỏa trên khắp các tuyến phố chính trên địa bàn Hà Nội. Ở phạm vi rộng hơn, Cục An toàn thực phẩm và GrabFoob sẽ phối hợp tổ chức phân phối 6.000 tài liệu hướng dẫn an toàn thực phẩm tại 4 thành phố trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM.

Doãn Phong