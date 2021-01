Theo Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia, cần nghiên cứu ban hành quy định về tổ chức giao thông và hướng dẫn về bảo đảm ATGT khi có băng, tuyết.

Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, trong những ngày gần đây tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Đặc biệt, tại các khu vực núi cao một số địa phương miền núi phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Đèo Ô Quý Hồ (Lai Châu), Mèo Vạc (Hà Giang) xuất hiện băng tuyết bao phủ trên một số tuyến đường, gây trơn trượt, có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.

Để hạn chế, ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra trong điều kiện có băng tuyết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia đề nghị Bộ GTVT và chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, Sở GTVT tại các tỉnh có hiện tượng băng tuyết bao phủ trên đường bộ khẩn trương phối hợp CSGT và các cơ quan liên quan nắm bắt, cảnh báo tình hình băng tuyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên đường, hướng dẫn và tổ chức giao thông hợp lý như: giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn, sử dụng đèn…

Đặc biệt, cần bố trí lực lượng và phương tiện để dọn dẹp băng tuyết đóng trên mặt đường, hạn chế lưu thông khi tình hình trở nên nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Nghiên cứu ban hành quy định về tổ chức giao thông và hướng dẫn về bảo đảm ATGT khi có băng, tuyết để triển khai thực hiện khi có tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

UBND tỉnh Lào Cai cũng có công điện khẩn gửi công an tỉnh, Sở GTVT và Sở Xây dựng, UBND thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát về việc đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn, tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở GTVT và Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát phân luồng, hướng dẫn xe cộ dừng nghỉ tại km237 - cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cửa khẩu Kim Thành.

Cắm biển cấm tạm thời xe tải (trừ xe ưu tiên) lưu thông từ km136 quốc lộ 4D, nút giao IC19 - cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, ứng trực sẵn sàng ứng phó sự cố.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thị xã Sa Pa, Công an huyện Bát Xát cắm chốt, điều tiết phân luồng để giảm ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường trơn trượt do tuyết rơi, băng giá.

Băng tuyết phủ kín, Lào Cai và Lai Châu chốt chặn cấm đường Do nhiệt độ giảm sâu, nhiều tuyến quốc lộ bị đóng băng, trơn trượt. Lực lượng CSGT Lào Cai và Lai Châu đã tổ chức cấm đường.

Vũ Điệp