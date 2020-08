Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm có liên quan đến ba vụ án.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án.

Thứ nhất là vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Vụ án thứ hai ông Nguyễn Đức Chung có liên quan là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Hà Nội.

Thứ ba là vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số người.

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê quán tỉnh Hải Dương.

Ông Chung từng nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội...

Ông từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi 37 tuổi (năm 2004) và được phong hàm Thiếu tướng ngày 13/ 7/ 2013, khi mới 46 tuổi - Thiếu tướng trẻ nhất ngành Công an thời điểm được phong quân hàm.

Vào tháng 9/2012, ông được chính thức bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hà Nội khi đang mang quân hàm đại tá. Ông Chung ngồi ghế Giám đốc Công an TP Hà Nội từ 2012-2016.

Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ TP khóa 16 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội tháng 12/2015, ông được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Từ đây, ông chính thức chuyển khỏi ngành công an để đảm nhận chức vụ mới này.

Đoàn Bổng