Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Xét đề nghị của Bộ VHTT&DL và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương liên quan về việc triển khai Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, Kiên Giang, tại văn bản số 6345/VPCP-KGVX ngày 10/9/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Chính trị đã có chủ trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng Hộ chiếu vắc xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang (Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021).

Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ VHTT&DL về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL và cơ quan, đơn vị liên quan, có văn bản lấy ý kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội đại diện cho nhân dân Phú Quốc, các hiệp hội, các doanh nghiệp liên quan để xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp; bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an ninh, an dân, trật tự an toàn xã hội và hạn chế tối đa các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ VHTT&DL về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid-19; ưu tiên phân bổ vắc xin để kịp thời tổ chức tiêm cho nhân dân đang sống và lao động tại thành phố Phú Quốc, phù hợp với Kế hoạch và thời điểm thực hiện.

Các Bộ: VHTT&DL, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, GTVT, TT&TT và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Kế hoạch.

Tổng cục Du lịch cho biết, kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đã được Bộ VHTT&DL gửi tới các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến.

Theo đó, Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ tháng 10/2021, nếu cần, sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện hợp lý, tùy vào tình hình thực tế.

Đối tượng được thực hiện thí điểm là khách du lịch quốc tế có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, thời gian tiêm mũi 2 ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

Có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

Phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính. Đã đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Bộ VHTT&DL sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan lựa chọn thị trường khách du lịch quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn thí điểm (có tiềm năng, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một số khu vực như: Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, châu Úc...).

Khách du lịch quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến (charter flight) hoặc chuyến bay thương mại.

Dự thảo Kế hoạch cũng nêu, để thực hiện việc thí điểm, Kiên Giang cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư y tế, tăng cường năng lực và khả năng xét nghiệm, các phương án an toàn phòng chống dịch bệnh và xử lý sự cố tại địa phương.

Phối hợp với Bộ VHTT&DL lựa chọn các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón khách du lịch. Xây dựng kế hoạch của địa phương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc và triển khai thực hiện trên địa bàn. Tổ chức thông tin, truyền thông, quảng bá thông tin liên quan đến việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Thành lập tổ công tác thực hiện Kế hoạch thí điểm này.

Theo VGP