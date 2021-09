Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện phòng, chống COVID-19 họp trực tuyến với 19 tỉnh phía nam, một số tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ về việc tiếp tục kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, đại diện TPHCM cho biết, với sự giúp đỡ của các địa phương, chi viện của Trung ương cùng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng chống dịch trên địa bàn, đến nay TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã từng bước kiểm soát dịch bệnh.

Theo kế hoạch từng bước mở lại các hoạt động sản xuất an toàn, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An mong muốn đón công nhân ở các tỉnh trở lại làm việc, đồng thời cũng tha thiết đề nghị người lao động đang ở trên địa bàn tiếp tục ở lại.

Lãnh đạo TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cam kết đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vaccine cho bà con và sớm khôi phục sản xuất, tạo công ăn việc làm.

Thuận lợi của TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An hiện nay là có tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 rất cao, tới đây Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ nguồn vaccine để tiêm đủ mũi 2.

Lãnh đạo các tỉnh còn lại khẳng định luôn hợp tác, gắn kết chặt chẽ với TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong phòng, chống dịch. Lực lượng lao động ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có một phần lớn từ các tỉnh này.

Thời gian qua, các tỉnh đã phối hợp với TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An để hỗ trợ, vận động người lao động của địa phương yên tâm ở lại. Những trường hợp thực sự cần thiết phải về quê thì tổ chức kế hoạch đưa, đón chu đáo. Tuy nhiên, cũng có một số ít người dân về quê tự phát, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, trong khi nhiều tỉnh tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 còn thấp, lực lượng y tế mỏng.

Các tỉnh, thành phố kiến nghị Thủ tướng tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm soát người đi lại giữa TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai với các địa phương khác như hiện nay.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thống nhất khi TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An từng bước kiểm soát được dịch bệnh sẽ thực hiện nới lỏng bên trong nhưng bên ngoài vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa dịch lây lan. Bởi theo đại diện Bộ Y tế, dù TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 rất cao nhưng người đã được tiêm vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh, lây cho người khác. Vì vậy, việc đi lại của người dân ở TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các địa phương khác vẫn phải kiểm soát, cách ly nghiêm ngặt theo quy định.

Những người thực sự cần thiết từ TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai về các địa phương khác thì phải có kế hoạch đưa, đón chu đáo. TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ không để tình trạng người dân tự phát về quê.

Tổ Công tác sẽ tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng dành thêm vaccine cho các địa phương xung quanh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác đánh giá thời gian qua các tỉnh hỗ trợ rất tốt cho công tác phòng, chống dịch ở TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Bên cạnh việc ưu tiên phân bổ vaccine cho TPHCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tổ Công tác sẽ tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng dành thêm vaccine cho các địa phương xung quanh để nhanh chóng tăng tỷ lệ tiêm vaccine, tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu, đi lại cho người dân.

