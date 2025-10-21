Hoạt động này góp phần xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo an toàn, bền vững, đồng thời cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hợp tác chiến lược bảo mật cho hạ tầng khởi nghiệp số

Buổi ký kết diễn ra tại Trung tâm DISSC, với sự tham dự của ông Võ Đức Anh (Phó Giám đốc Trung tâm DISSC) và bà Phan Thị Mỹ Hậu (Giám đốc Công ty Cổ phần Vnetwork). Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác trong 3 nhóm lĩnh vực chính.

Phối hợp tổ chức các chương trình kết nối, chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở ươm tạo, trường đại học và các thành tố khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phối hợp triển khai giải pháp hạ tầng, bảo mật, an ninh mạng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo và các giải pháp khác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng tổ chức, tài trợ và hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện, hoạt động khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

Lễ ký kết hợp tác giữa Vnetwork và Trung tâm DISSC

Đảm bảo an toàn dữ liệu - Nền tảng của hệ sinh thái khởi nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế số, hạ tầng CNTT ngày càng là mục tiêu tội phạm mạng. Báo cáo từ Trung tâm Ứng cứu An ninh mạng Toàn diện Vnetwork cho thấy các cuộc tấn công DDoS tăng 51% trong 6 tháng đầu năm 2025, với quy mô và mức độ ngày càng tinh vi.

Đà Nẵng đang vận hành hàng trăm hệ thống dữ liệu phục vụ nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Với thế mạnh về an ninh mạng, Vnetwork sẽ hỗ trợ DISSC xây dựng mô hình bảo mật nhiều lớp cho Cổng thông tin khởi nghiệp và cơ sở dữ liệu khoa học - công nghệ của thành phố.

Đây cũng là bước cụ thể hóa Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Quyết định 569/QĐ-TTg), trong đó nhấn mạnh việc xây dựng hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin quốc gia.

Lan tỏa kiến thức an toàn thông tin tới khu vực công

Một nội dung trọng tâm của MOU là chương trình chia sẻ kiến thức an toàn thông tin cho khu vực công, giúp cán bộ kỹ thuật và quản lý nâng cao khả năng nhận diện, xử lý rủi ro, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Bà Phan Thị Mỹ Hậu, Giám đốc Vnetwork, chia sẻ: “Các cơ quan nhà nước nắm giữ lượng dữ liệu giá trị. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến hệ thống tê liệt. Vnetwork mong muốn cùng DISSC lan tỏa kiến thức bảo mật, giúp khu vực công chủ động hơn trong phòng ngừa và ứng phó sự cố”.

Đại diện hai bên trong buổi làm việc, trao đổi nội dung hợp tác

Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Hiện Đà Nẵng có 172 dự án ươm mầm và 72 doanh nghiệp khởi nghiệp năng động, lực lượng nòng cốt thúc đẩy kinh tế số địa phương.

Nhiều startup chưa đủ nguồn lực cho bảo mật, dễ trở thành mục tiêu tấn công mạng. Vnetwork sẽ phối hợp cùng DISSC tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng mô hình bảo mật phù hợp từng giai đoạn phát triển.

Ồng Võ Đức Anh nhấn mạnh: “Khi startup yên tâm rằng dữ liệu và dịch vụ trực tuyến được bảo vệ, họ sẽ mạnh dạn đổi mới, mở rộng và thu hút đầu tư hơn”.

Ông Võ Đức Anh tham quan Trung tâm giám sát bảo mật của Vnetwork

Hướng tới đưa Đà Nẵng thành Trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu

Hợp tác giữa Công ty Cổ phần Vnetwork và DISSC thể hiện tầm nhìn của Đà Nẵng trong xây dựng hạ tầng số vững mạnh, lấy an toàn thông tin làm nền tảng phát triển kinh tế số và đô thị thông minh.

Đến năm 2030, Đà Nẵng hướng tới hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và startup; đến 2045, phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, phù hợp Nghị quyết 57-NQ/TW: đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, kinh tế số chiếm 50% GDP và thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Vnetwork góp phần củng cố nền tảng an toàn cho chuyển đổi số quốc gia

Thành lập năm 2013, Công ty Cổ phần Vnetwork là Trung tâm Ứng cứu An ninh mạng Toàn diện tiên phong tại Việt Nam, dẫn đầu về giải pháp hạ tầng, truyền tải và an ninh mạng. Với hơn 2.300 máy chủ toàn cầu, Vnetwork vận hành mạng lưới giám sát 24/7, có khả năng phát hiện, cảnh báo và ứng phó tức thời với mọi mối đe dọa, bảo vệ hàng nghìn website doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Đại diện DISSC tham quan Công ty Vnetwork

Hợp tác với DISSC thể hiện xu hướng gắn kết khu vực công và doanh nghiệp công nghệ trong xây dựng không gian khởi nghiệp số an toàn, nền tảng cho kinh tế số và hiện thực hóa Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ đến năm 2030.

Website: https://www.vnetwork.vn

Minh Ngọc