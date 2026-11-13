VNFITE vừa ký hợp tác chiến lược với EmbedIT, tập trung vào các nền tảng có khả năng mở rộng, phục vụ các hoạt động trọng yếu.

Ngày 11/11/2026, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE và EmbedIT ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU). Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp cung cấp các giải pháp tối ưu hiệu quả vận hành, chuẩn hóa khung tuân thủ pháp lý và xây dựng nền tảng quản trị rủi ro thế hệ mới.

Kết hợp năng lực công nghệ và am hiểu thị trường

EmbedIT là thành viên của PPF Group, tập đoàn đầu tư quốc tế hoạt động tại 25 quốc gia trên thế giới. VNFITE và EmbedIT sẽ hợp tác cung cấp các giải pháp số tích hợp, nhằm nâng cao tính linh hoạt, bảo mật và khả năng đổi mới trong lĩnh vực tài chính.

VNFITE đóng góp năng lực phát triển kinh doanh, trong khi EmbedIT am hiểu thị trường, có kinh nghiệm phát triển các nền tảng công nghệ tài chính quy mô lớn. Sự kết hợp này tạo cơ sở để hai bên xây dựng các hệ thống hiện đại, có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các định chế tài chính.

Lễ ký kết và thiết lập quan hệ đối tác giữa VNFITE và EmbedIT

Chia sẻ về định hướng đánh giá toàn diện hệ sinh thái công nghệ của VNFITE, đại diện lãnh đạo EmbedIT cho biết: “Chúng tôi chọn bắt đầu bằng việc rà soát và đánh giá hệ thống, vì một giải pháp công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trên nền tảng thấu hiểu hiện trạng vận hành. Với kinh nghiệm của VNFITE trong hệ sinh thái kết nối nguồn vốn đa dạng tại thị trường Việt Nam, chúng tôi tin rằng đây sẽ là lợi thế quan trọng để hai bên cùng nhau xây dựng những giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương”.

Hai bên sẽ đồng khởi động giai đoạn khảo sát chi tiết (Discovery) đối với Nền tảng chấm điểm rủi ro (Risk Scoring as a Service) và Nền tảng quản lý thu hồi nợ (Debt Collection Platform). Phạm vi công việc bao gồm tập trung rà soát hiệu quả vận hành kiến trúc hiện hữu, mức độ đáp ứng các quy định pháp lý chuyên ngành, an toàn dữ liệu và khả năng tích hợp công nghệ AI.

Ông Mai Ngọc Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNFITE, nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, tốc độ phải luôn song hành với kỷ luật quản trị và an toàn hệ thống. Chúng tôi lựa chọn EmbedIT vì tin tưởng bề dày kinh nghiệm vận hành các nền tảng tài chính quy mô toàn cầu của họ. Bước đi thận trọng từ khâu tư vấn và khảo sát hiện trạng sẽ là bệ đỡ vững chắc để VNFITE mở rộng dịch vụ một cách minh bạch, an toàn và bền vững”.

Phát triển giải pháp chấm điểm rủi ro và quản lý nợ

Hợp tác giữa EmbedIT và VNFITE phù hợp với chiến lược dài hạn của cả hai doanh nghiệp. Trên cơ sở khai thác lợi thế của mỗi bên, hai doanh nghiệp hướng đến xây dựng Nền tảng chấm điểm rủi ro như một dịch vụ (Risk Scoring as a Service), phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam.

Không chỉ dựa trên yếu tố công nghệ, hợp tác này còn phù hợp với chiến lược dài hạn của cả hai bên. EmbedIT và VNFITE tập trung khai thác tối đa lợi thế kép, hai bên hướng đến xây dựng Nền tảng chấm điểm rủi ro như một dịch vụ (Risk Scoring as a Service) dành riêng cho đặc thù thị trường Việt Nam. Các giải pháp đưa ra nhằm đánh giá rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu đến các tổ chức thuộc khối ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI).

Đặc biệt các giải pháp được điều chỉnh theo đặc thù nghiệp vụ, dữ liệu và nhu cầu của từng khách hàng, hướng tới khả năng tích hợp thuận tiện và mở rộng theo quy mô sử dụng. Bên cạnh đó những giải pháp này còn ứng dụng việc phân tích dữ liệu, nhận diện hành vi hỗ trợ các tổ chức thuộc khối ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm nâng cao năng lực đánh giá tín dụng, đặc biệt với nhóm khách hàng có hồ sơ tín dụng hạn chế.

Trong khi đó, EmbedIT coi VNFITE là đối tác chuyển đổi số uy tín trong quá trình mở rộng, thúc đẩy phát triển là nền tảng quản lý hỗ trợ thu hồi nợ, giúp các tổ chức tài chính cho vay phân nhóm khoản nợ, theo dõi cam kết thanh toán và tối ưu vận triển các công cụ giúp chủ nợ tổ chức quản lý, theo dõi và thu hồi các khoản nợ của mình.

Trong giai đoạn đầu, nền tảng sẽ cung cấp các công cụ phân nhóm khoản nợ, quản lý quy trình, nhắc thanh toán, theo dõi cam kết trả nợ và đánh giá hiệu quả xử lý. Hướng hợp tác này nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành cho khách hàng, đồng thời mở rộng nguồn doanh thu từ phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ hỗ trợ công nghệ của hai bên.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính số bền vững

Thông qua hợp tác, VNFITE và EmbedIT hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính số bền vững, kết nối chuyên môn toàn cầu với xu hướng đổi mới sáng tạo tại từng khu vực

Đại diện VNFITE và EmbedIT tại buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

EmbedIT sẽ cùng VNFITE hoạch định lộ trình chuyển đổi số, triển khai nâng cấp hệ thống công nghệ thông qua đầu tư sâu vào kiến trúc hệ thống, quản trị dữ liệu và tự động hóa. Các hoạt động này nhằm tối ưu hóa vận hành và phát triển các dịch vụ tài chính mới.

Hợp tác đầu tư giữa hai doanh nghiệp được kỳ vọng mang lại những giải pháp thiết thực cho ngành tài chính, từ nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro tín dụng, tối ưu quản lý và xử lý nợ đến thúc đẩy tính minh bạch, chuẩn hóa hoạt động tài chính. Đây cũng là cơ sở để hai bên khai thác các cơ hội phát triển, hỗ trợ tổ chức BFSI phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát rủi ro, đồng thời đóng góp vào sự trưởng thành chung của thị trường Fintech Việt Nam.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á. Website: https://www.embedit.com/vi Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE (VNFITE Financial Technology JSC) là doanh nghiệp công nghệ tài chính có trụ sở tại Hà Nội, kết nối Định chế, quỹ Đầu tư và Nhà gọi vốn, hướng tới xây dựng một môi trường kết nối tài chính minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Website: https://vnfite.com.vn

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE)