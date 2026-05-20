Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026) cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam liên tục cải thiện về cả thứ hạng lẫn tốc độ phát triển.

Trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21-50, khu vực được đánh giá là năng động nhất thế giới, Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện có mức tăng trưởng nổi bật nhất.

TPHCM lần đầu lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu khi tăng 12 bậc, đứng vị trí 98. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở cấp độ thành phố, TPHCM lần đầu lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu khi tăng 12 bậc, đứng vị trí 98. Thành phố này hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, đặc biệt mạnh ở lĩnh vực Fintech (công nghệ tài chính) và Blockchain với thứ hạng lần lượt là 60 và 70 thế giới.

Ngoài các trung tâm lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, Hải Phòng cũng lần đầu góp mặt trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Sự thăng tiến này gắn liền với việc hoàn thiện các chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 đã luật hóa khái niệm "công nghệ chiến lược".

Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược và nhiều nhóm sản phẩm công nghệ ưu tiên phát triển như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot, vệ tinh quỹ đạo thấp, hydrogen xanh và hạ tầng số lõi nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Trong năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 30% số lượng startup, hình thành từ 30-50 doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nghiệp từ viện nghiên cứu, trường đại học).

Đồng thời, ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ được xây dựng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM cùng việc triển khai mô hình sandbox (khuôn khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm soát) để đưa các công nghệ mới vào thực tiễn.

Hiện cả nước có khoảng 4.000 startup, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm và hơn 20 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương.