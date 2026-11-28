Dịp Tết Đinh Mùi 2027, VNPAY và 4 ngân hàng lớn dành 2.027 suất hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay, mỗi suất 500.000 đồng, với mong muốn góp thêm niềm vui cho những chuyến về quê sum họp.

Hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay về quê đón Tết

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng cao trong dịp Tết Đinh Mùi 2027. Bộ Xây dựng giữ nguyên giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, đồng thời yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán vé theo giá công bố nhằm hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Góp phần đồng hành cùng bà con di chuyển bằng máy bay về quê đón Tết, VNPAY phối hợp cùng các ứng dụng ngân hàng lớn triển khai chương trình hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Chương trình dành 2027 suất hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, áp dụng cho các chuyến bay nội địa có ngày khởi hành từ 23/1 đến hết 7/2/2027.

VNPAY cùng 4 ngân hàng lớn hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay cho người dân về quê đón Tết Đinh Mùi 2027.

Các suất hỗ trợ được dành cho 2027 khách hàng hoàn tất đăng ký hợp lệ sớm nhất, căn cứ theo thời điểm hệ thống VNPAY ghi nhận. Mỗi khách hàng được nhận tối đa một mã hỗ trợ gắn với số điện thoại đã đăng ký. Khách hàng nhận được suất hỗ trợ có thể sử dụng để Đặt vé máy bay trên các ứng dụng VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile, Agribank Plus và ứng dụng VNPAY.

Thông qua việc triển khai chương trình ngay trên các ứng dụng ngân hàng quen thuộc, VNPAY và các ngân hàng mong muốn giúp người dân dễ dàng tiếp cận khoản hỗ trợ, chủ động hơn trong việc thu xếp lịch trình dịp cuối năm.

Chủ động lịch trình, tối ưu chi phí đi lại

Thông qua tính năng Đặt vé máy bay tích hợp trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY, người dùng có thể tra cứu lịch bay, so sánh giá vé và lựa chọn chuyến đi phù hợp với kế hoạch nghỉ Tết.

Dịch vụ cung cấp vé của nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines… đáp ứng nhu cầu di chuyển trên nhiều chặng bay.

Việc tích hợp các bước từ tìm kiếm, đặt vé đến thanh toán trên cùng một ứng dụng giúp người dùng thuận tiện hơn khi lên kế hoạch di chuyển, đặc biệt với những gia đình cần đặt vé cho nhiều thành viên. Khoản chi phí tiết kiệm được từ tiền vé cũng góp phần giảm áp lực chi tiêu trong dịp Tết.

Người dùng có thể tra cứu lịch bay, so sánh giá vé và thanh toán ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc.

Với đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7, khách hàng có thể an tâm đặt vé, được hỗ trợ khi phát sinh vấn đề và hướng dẫn đổi, hoàn vé theo điều kiện vé và quy định của từng hãng hàng không.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1. Đăng ký nhận hỗ trợ

● Truy cập https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpD3SLmRuzlIpo0fFRCbd2c9Obkh1bBq-0E8nA6WS8KeNkQ/viewform và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của chương trình.

2. Công bố kết quả đăng ký

● VNPAY xác định 2027 lượt đăng ký hợp lệ sớm nhất theo thời gian hệ thống ghi nhận.

● Danh sách người đủ điều kiện nhận hỗ trợ sẽ được công bố vào ngày 01/12/2026 tại phần bình luận này và trên website VNPAY.

3. Hướng dẫn đặt vé và sử dụng suất hỗ trợ

● Bước 1: Truy cập tính năng Đặt vé máy bay trên ứng dụng Ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) hoặc ứng dụng VNPAY.

● Bước 2: Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành các chuyến bay Nội địa trong khoảng 23/01/2027 – 07/02/2027.

● Bước 3: Tại màn hình xác nhận giao dịch, chọn mã quà tặng của chương trình.

● Bước 4: Kiểm tra thông tin, xác nhận giao dịch và thanh toán.

4. Lưu ý

- Mỗi khách hàng (mỗi số điện thoại) được nhận tối đa 01 mã quà tặng trị giá 500.000 đồng, sử dụng 01 lần.

- Mã áp dụng cho các chuyến bay Nội địa khởi hành từ ngày 23/01/2027 đến hết ngày 07/02/2027.

- Chương trình có thể kết thúc sớm khi đã đủ 2027 lượt đăng ký hợp lệ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900 55 55 20 và email: trogiup@vnpay.vn.

(Nguồn VNPAY)