Bài toán lưu trữ dữ liệu đặt ra nhiều yêu cầu mới

Những năm gần đây, hành lang pháp lý về dữ liệu tại Việt Nam liên tục được hoàn thiện, phản ánh rõ vai trò cốt lõi của thông tin đối với hoạt động vận hành. Sự ra đời của Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 và Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 (cùng có hiệu lực từ 1/7/2025) đã quy định chặt chẽ toàn bộ vòng đời quản trị và xử lý dữ liệu.

Đặc biệt, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (có hiệu lực từ 1/1/2026) cùng Nghị định 53/2022/NĐ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải tăng cường bảo mật và lưu trữ các nhóm dữ liệu quan trọng tại hạ tầng nội địa.

Song song với áp lực pháp lý, khối lượng tài liệu, cơ sở dữ liệu, log hệ thống và bản sao lưu cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Việc tiếp tục mở rộng bằng hạ tầng vật lý truyền thống khiến doanh nghiệp đối mặt với bài toán chi phí đầu tư ban đầu lớn và gánh nặng nhân sự vận hành. Do đó, hạ tầng đám mây có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu thực tế đang trở thành lựa chọn ưu tiên.

VNPT Cloud Storage mở rộng lưu trữ theo nhu cầu doanh nghiệp

Đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường, bộ giải pháp VNPT Cloud Storage cung cấp đầy đủ các hình thức lưu trữ chuyên sâu bao gồm Object Storage, File Storage và Block Storage. Mô hình này giúp doanh nghiệp linh hoạt điều phối tài nguyên cho từng loại ứng dụng thay vì phải đầu tư hệ thống cố định ban đầu.

Đối với dữ liệu phi cấu trúc dung lượng lớn như hình ảnh, video hay dữ liệu IoT, VNPT Cloud Object Storage cho phép mở rộng quy mô lên tới 5PB, tích hợp tính năng quản lý vòng đời và lưu trữ lạnh để giảm thiểu tối đa chi phí. Ở mảng lưu trữ dùng chung cho hệ thống ERP hay website thương mại điện tử, VNPT Cloud File Storage hỗ trợ tới 100 máy chủ ảo truy cập đồng thời qua các giao thức chuẩn. Trong khi đó, các ứng dụng tài chính và cơ sở dữ liệu tốc độ cao được tối ưu nhờ các ổ đĩa khối hiệu năng cao từ VNPT Cloud Block Storage, hỗ trợ gắn tới 10 volume trên mỗi máy ảo.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu chuẩn Uptime Tier III của VNPT.

Được triển khai trên hạ tầng trung tâm dữ liệu chuẩn Uptime Tier III tại Việt Nam với cam kết SLA 99,99%, VNPT Cloud Storage không chỉ đảm bảo kết nối tốc độ cao mà còn giúp doanh nghiệp hoàn toàn an tâm về tính tuân thủ vị trí đặt dữ liệu trong nước.

Nhận định về sự thay đổi trong tiêu chuẩn lựa chọn hạ tầng lưu trữ của các doanh nghiệp Việt, ông Đinh Đức Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ VNPT Cloud, chia sẻ: “Doanh nghiệp hiện không chỉ quan tâm cần bao nhiêu dung lượng, mà còn phải tính đến dữ liệu được lưu ở đâu, được truy cập và quản lý như thế nào, cũng như hệ thống có thể mở rộng ra sao khi nhu cầu thay đổi. Một hạ tầng linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình phát triển.”

Với mô hình Cloud, việc mở rộng lưu trữ có thể thực hiện theo nhu cầu thực tế, giảm phụ thuộc vào các chu kỳ đầu tư phần cứng. Khi dữ liệu ngày càng gắn chặt với hoạt động kinh doanh, khả năng mở rộng, vị trí lưu trữ và mức độ chủ động trong quản lý đang trở thành những yếu tố doanh nghiệp cân nhắc nhiều hơn khi lựa chọn hạ tầng.

(Nguồn: VNPT)