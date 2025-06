Báo cáo mới nhất từ nền tảng đo tốc độ Internet i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC) cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2025, VNPT đã 4 lần được công nhận là nhà mạng có tốc độ Internet Wi-Fi nhanh nhất cả nước vào các tháng 1, 3, 4 và 5. Tốc độ kết nối của VNPT liên tục được cải thiện: từ 181,56 Mbps trong tháng 1, tăng lên 193,47 Mbps vào tháng 4 và đạt mốc ấn tượng 211,35 Mbps trong tháng 5/2025 - mức cao nhất thị trường hiện nay.

Thời gian qua, VNPT đã liên tục thể hiện những bước nhảy vọt về năng lực hạ tầng, từng bước thiết lập mặt bằng kết nối số mới cho thị trường. Kể từ ngày 1/4/2025, nhà mạng đã chính thức nâng tốc độ tối thiểu của tất cả các gói Internet mới lên 300Mbps, tương đương gấp 1,5 lần trước đó. VNPT cũng là đơn vị tiên phong triển khai công nghệ mạng quang thế hệ mới XGSPON - cho phép người dùng tại các khu vực được hỗ trợ trải nghiệm tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps, cả tải xuống và tải lên, đánh dấu bước tiến lớn trong việc phổ cập Internet siêu tốc, siêu ổn định đến từng hộ gia đình.

Sử dụng các gói cước Internet Wifi của VNPT, tất cả các nhu cầu sử dụng Internet của gia đình và cá nhân hiện nay đều được đáp ứng mượt mà như xem video streaming chất lượng cao (4K, thậm chí 8K); Chơi game online đòi hỏi độ trễ thấp và băng thông lớn; Học tập và làm việc trực tuyến (video call HD, tải/upload file lớn); Sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc (điện thoại, máy tính, TV thông minh, camera an ninh, thiết bị nhà thông minh) mà không bị giật lag; Tải xuống/tải lên các tệp dung lượng lớn nhanh chóng. Những trải nghiệm này được đảm bảo ở mức đồng đều và tốt hơn cho phần lớn khách hàng.

Trên nền tảng hạ tầng Internet tốc độ cao phủ 100% xã trên toàn quốc, đặc biệt với công nghệ XGSPON tiên tiến, hệ sinh thái số của VNPT cũng được hỗ trợ và nâng cấp mạnh mẽ. Với Wifi Mesh 6, vùng phủ Wifi gia đình có thể đạt đến 200m2, mang đến kết nối liền mạch, ổn định cho hàng trăm thiết bị. Bộ đôi AI Camera Indoor/Outdoor cũng sẽ mang đến cho người dùng những tính năng an ninh tối ưu, lưu trữ cloud hoặc thẻ nhớ linh hoạt, đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây không chỉ là những tiện ích mở rộng, mà là giải pháp sống số hiện đại, giúp gia đình kết nối ổn định, an tâm và tận hưởng trọn vẹn giá trị từ Internet Wifi VNPT.

Các gói dịch vụ tiêu biểu của VNPT bao gồm Home Internet (tích hợp Wi-Fi Mesh phủ sóng mạnh khắp nhà); HomeTV (Kết hợp Internet và truyền hình); Home Cam (Kết nối AI Camera giám sát thông minh); Home Combo (Gói tích hợp Internet và di động, miễn phí gọi nội nhóm).

VNPT cũng áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đăng ký mới: tặng 1 tháng sử dụng miễn phí khi đăng ký gói cước 12 tháng. Đặc biệt, từ ngày 26/6 - 17/8/2025, nhà mạng tung chương trình khuyến mại mừng Sinh nhật 29 năm VinaPhone và kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành Bưu điện với tổng giá trị giải thưởng lên tới 4 tỷ đồng. Chương trình dành cho tất cả khách hàng đăng ký, nâng cấp gói cước Internet, Truyền hình.

Tham khảo và đăng ký các gói cước mới của VNPT tại:

Website: https://digishop.vnpt.vn

Ứng dụng My VNPT: https://my.vnpt.com.vn/app

Tổng đài miễn phí: 18001166

Các điểm giao dịch VNPT gần nhất

Ngọc Minh