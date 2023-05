Theo đó, yêu cầu chung về độ tuổi các vị trí tuyển dụng là không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 5 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng.

Vị trí kỹ sư an ninh thông tin sẽ đảm nhiệm triển khai các phần mềm hỗ trợ quản trị hệ thống an toàn thông tin; Tư vấn, thiết kế giải pháp bảo mật liên quan đến an toàn thông tin cho VNPT Hà Nội và khách hàng; Khắc phục các lỗ hổng bảo mật trên các chương trình ứng dụng, hệ thống trang thiết bị hạ tầng CNTT của VNPT Hà Nội; Nghiên cứu và quản trị hệ thống giám sát mạng, bảo mật, sửa lỗi cho ứng dụng.

Yêu cầu các ứng viên đáp ứng trình độ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung) chuyên ngành CNTT hoặc tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử viễn thông, Toán tin và có chứng chỉ quốc tế về CNTT phù hợp với vị trí dự tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Vị trí kỹ sư lập trình sẽ tiếp nhận yêu cầu về chức năng, nội dung của phần mềm. Phân tích, đánh giá, tư vấn, đề xuất phương án xây dựng, phát triển phần mềm; Tiếp nhận ý kiến của bộ phận kiểm thử, liên quan khác để điều chỉnh, bổ sung đến khi phần mềm được hoàn thiện; Giám sát, kiểm tra hệ thống để phát hiện các sự cố tiềm ấn, đưa ra giải pháp kịp thời để ngăn chặn và xử lý; Quản lý phần mềm, hỗ trợ xử lý sự cố phần mềm.

Yêu cầu các ứng viên đáp ứng trình độ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung) chuyên ngành CNTT phù hợp với vị trí công việc hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học đại học. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình phần mềm.

Vị trí kỹ sư quản trị hạ tầng sẽ đảm nhiệm triển khai hạ tầng viễn thông - CNTT, hỗ trợ các đơn vị, khách hàng theo yêu cầu; Quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng; rà soát cấu hình thiết bị mạng, cấu hình các kết nối, cài đặt chính sách truy nhập hệ thống máy chủ; Cài đặt phần mềm quản lý máy chủ, phần mềm ảo hóa hệ điều hành máy chủ và các phần mềm khác liên quan; Xây dựng và thực hiện công tác sao lưu dữ liệu máy chủ.

Yêu cầu các ứng viên đáp ứng trình độ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (hệ đào tạo tập trung) chuyên ngành CNTT hoặc tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử viễn thông, Toán tin và có chứng chỉ quốc tế về CNTT phù hợp với vị trí dự tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị hạ tầng CNTT.

Ứng viên trúng tuyển được hưởng thu nhập lên đến 400 triệu đồng/năm, cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác như phụ cấp ăn trưa 730.000 đồng/tháng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước; được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chủ động, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Mọi yêu cầu, tiêu chuẩn và các thông tin khác có liên quan đến việc tuyển dụng, xem chi tiết tại website https://hanoi.vnpt.vn/tuyen-dung/ Ứng viên quan tâm, gửi hồ sơ ứng tuyển đến email: tuyendung.hni@vnpt.vn. Mẫu hồ sơ ứng tuyển download tại link: https://bit.ly/3o2gzR8 Tiêu đề email và hồ sơ ứng tuyển ghi rõ: Họ và tên_Vị trí dự tuyển Mọi thắc mắc cần được giải đáp, liên hệ Phòng Nhân sự VNPT Hà Nội (chị Hà, tel: 024 38247689) Sau khi trúng tuyển ứng viên sẽ nộp hồ sơ (bản giấy) sau. Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Đình Sơn