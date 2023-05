Ngày 16/5, tại Hà Nam, Hội Tin học y tế đã bàn giao hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện - HIS mã nguồn mở cho bệnh viện đa khoa tỉnh. Đây là phần mềm Make in Viet Nam do VietSens, một trong những doanh nghiệp công nghệ Việt phát triển và lần đầu tiên công bố, chuyển giao cho Hội Tin học y tế Việt Nam theo một dự án mã nguồn mở.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện - HIS nguồn mở. (Ảnh: Đức Huy)

Theo đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sẽ dùng phần mềm HIS nguồn mở, với sự tham gia hỗ trợ của các thành viên Hội Tin học y tế Việt Nam. Hệ thống phần mềm HIS nguồn mở vừa được đưa vào sử dụng tại bệnh viện đáp ứng mức 7 theo quy định của Bộ Y tế về bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hội Tin học Y tế Việt Nam cho biết, hệ thống HIS nguồn mở sẵn sàng triển khai phần mềm bệnh án điện tử, cho phép bệnh viện có thể làm chủ phần mềm để tự xử lý và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng, mà không phụ thuộc nhà cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, chủ động chỉnh sửa các cấu hình, biểu mẫu để phù hợp với quy trình của bệnh viện; chủ động khai thác dữ liệu và báo cáo phục vụ công tác quản lý bệnh viện quản lý được dữ liệu vì cơ sở dữ liệu đang để tại viện, có sự kiểm tra quyền khai thác và chỉnh sửa dữ liệu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đã có bước đi đầu tiên trên con đường tự chủ về công nghệ. (Ảnh: Đức Huy)

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, việc đưa vào sử dụng phần mềm HIS mã nguồn mở là bước đi đầu tiên hết sức quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Theo Thứ trưởng, từ bước đi đầu tiên này, bệnh viện sẽ tiến tới sử dụng công nghệ một cách thuần thục, nhuần nhuyễn để phục vụ cho nghiệp vụ của mình, từ đó tạo nên sự khác biệt so với những cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm nguồn đóng khác.

Với phần mềm HIS nguồn mở, toàn bộ quy trình hoạt động của bệnh viện có thể được thực hiện trực tuyến, toàn trình, mang lại sự thuận tiện cho bác sĩ, y tá và quản lý của bệnh viện cùng hướng tới mục tiêu chung là phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Đánh giá việc bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sử dụng hệ thống HIS nguồn mở thể hiện sự dám nghĩ, dám làm và dám thử những cách làm mới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng khẳng định, Bộ TT&TT cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh Hà Nam, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Hội Tin học y tế và các doanh nghiệp công nghệ mở của Việt Nam trong tiến trình này.

Nói thêm về quyết định dùng hệ thống HIS nguồn mở, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, chọn công nghệ mở nghĩa là chúng ta chọn con đường tự chủ, tùy biến, linh hoạt. Thuận lợi của cách tiếp cận dựa trên công nghệ mở là huy động được sức mạnh của cộng đồng, có thể ”đứng được trên vai những người khổng lồ”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ rõ, sử dụng và triển khai phần mềm nguồn mở chưa bao giờ là dễ dàng. Thách thức là phải dựa vào chính mình, nghĩa là Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cần có 1 đội ngũ kỹ sư CNTT yêu nghề, hiểu nghiệp vụ, biết bài toán nghiệp vụ cũng như biết được khoảng cách giữa công nghệ và nghiệp vụ nhằm sử dụng công nghệ để giải quyết. Đặc biệt, cách tiếp cận phần mềm nguồn mở còn cần phải có sự đồng hành của cộng đồng.