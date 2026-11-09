Trải qua 20 kỳ công bố, VNR500 không chỉ tôn vinh những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam mà còn ghi nhận hành trình phát triển của lực lượng doanh nghiệp đầu tàu, góp phần định hình sức mạnh và nâng tầm vị thế kinh tế Việt Nam.

Trải qua hai thập kỷ với nhiều biến động và chuyển dịch, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong hành trình đó, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp quy mô lớn giữ vai trò quan trọng, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo dựng nền tảng, dẫn dắt các ngành và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Ra đời năm 2007, Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report và Báo VietNamNet công bố đã trở thành một trong những bảng xếp hạng uy tín trong việc nhận diện và tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Qua 20 kỳ công bố liên tiếp và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam, VNR500 không chỉ ghi nhận vị thế của các doanh nghiệp hàng đầu mà còn phản ánh những chuyển động, xu hướng và sự thay đổi trong cấu trúc của cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ VNR500

Vai trò bệ đỡ và dẫn dắt của các doanh nghiệp VNR500

Trong bối cảnh môi trường cạnh tranh quốc tế biến động không ngừng, sức mạnh của một nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào năng lực và bản lĩnh của nhóm doanh nghiệp đầu tàu. Với tiềm lực tài chính, năng lực công nghệ, đội ngũ lao động và mạng lưới kinh doanh rộng khắp, các doanh nghiệp lớn có điều kiện tiên phong trong đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quan trọng hơn, vai trò của các doanh nghiệp hàng đầu không chỉ thể hiện qua quy mô doanh thu, lợi nhuận hay đóng góp ngân sách mà còn ở khả năng tạo ra sức lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế. Với vị thế và nguồn lực của mình, các doanh nghiệp đầu tàu có thể trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái kinh doanh, dẫn dắt chuỗi cung ứng nội địa, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển của nhóm doanh nghiệp này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài.

Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023

VNR500 và sứ mệnh nâng tầm thương hiệu Việt

Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức từ tiến trình hội nhập, sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu và làn sóng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp VNR500 được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tạo động lực cho một giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.

Lợi thế về quy mô thị trường với dân số đã đạt khoảng 102,3 triệu người là dư địa quan trọng để doanh nghiệp khai thác tiềm năng tiêu dùng và mở rộng hoạt động. Doanh nghiệp cần chú trọng đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng suất, tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Bên cạnh thị trường trong nước, mở rộng không gian phát triển ra khu vực và thế giới cũng là yêu cầu ngày càng rõ nét. Các doanh nghiệp cần chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Vai trò dẫn dắt còn thể hiện ở khả năng tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thực hành phát triển bền vững và thiết lập những tiêu chuẩn mới trong sản xuất, kinh doanh. Khi các doanh nghiệp lớn chủ động chuyển đổi và nâng cao năng lực, những thay đổi này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái và chuỗi cung ứng phát triển.

Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Dấu mốc 20 kỳ công bố

Khởi đầu từ năm 2007 với mục tiêu nhận diện và tôn vinh những “gã khổng lồ” của nền kinh tế Việt Nam, qua 20 kỳ công bố, VNR500 từng bước mở rộng giá trị và vai trò của mình. Dữ liệu được tích lũy qua các năm trở thành nguồn tham khảo có ý nghĩa, cung cấp góc nhìn về quy mô, vị thế và chuyển động của nhóm doanh nghiệp hàng đầu. Câu lạc bộ VNR500 được phát triển như một không gian kết nối dành cho các doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

GS. John Quelch, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Harvard tham dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ VNR500

Dấu mốc 20 kỳ công bố không chỉ ghi nhận hành trình bền bỉ của một bảng xếp hạng mà còn mở ra những kỳ vọng mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp đầu tàu không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là phát huy vai trò kiến tạo, kết nối nguồn lực và dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.

Những giá trị được tích lũy qua hai thập kỷ sẽ tiếp tục được ghi nhận tại Bảng xếp hạng VNR500 kỳ công bố thứ 20, dự kiến trong tháng 11/2026. Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026 và hành trình 20 năm VNR500 do Vietnam Report và Báo VietNamNet phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trọng thể vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

(Nguồn: Vietnam Report)