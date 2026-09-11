Thông tin được VNVC và Sanofi công bố trong khuôn khổ buổi làm việc tại Paris giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước ở một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó có y tế và dược phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi với các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Ảnh: Hoàng Thống Nhất

Theo báo cáo của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC), VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, dự kiến đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự chủ sản xuất các vắc xin thế hệ mới này.

Hiện dự án đang được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vắc xin. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vắc xin mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000 m², công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm. Ảnh phối cảnh

Ông Dũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vắc xin chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước.

“Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vắc xin của Sanofi “Made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vắc xin toàn cầu”, ông Dũng kỳ vọng.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025, hợp tác sản xuất vắc xin giữa Sanofi và VNVC được thúc đẩy qua nhiều dấu mốc quan trọng.

Ông Stephen Alix - Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vắc xin, Tập đoàn Sanofi cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tăng cường năng lực tự cường của hệ thống y tế.

“Thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam”, ông Stephen Alix nói.

Đại diện Sanofi và VNVC trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất ba loại vắc xin thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Ảnh: VNVC

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất ba loại vắc xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC.

Ba loại vắc xin được ưu tiên sản xuất gồm vắc xin 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vắc xin cúm mùa và vắc xin não mô cầu. Đây là những loại vắc xin thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Các vắc xin thế hệ mới này cũng được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Chính phủ. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp vắc xin, dược phẩm hiện đại của Việt Nam, tăng khả năng chủ động trước nhu cầu phát triển đột phá của ngành y tế, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học toàn cầu.

VNVC hiện có gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, giúp hàng chục triệu người dân dễ dàng tiếp cận vắc xin thế hệ mới bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Hoàng Dương

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là một dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

(Nguồn: VNVC)