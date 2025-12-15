BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin RSV được nghiên cứu dựa trên nền tảng sử dụng thành phần protein đặc hiệu của virus RSV đã được thiết kế ở dạng “hoạt động hiệu quả nhất” giúp nhận diện virus sớm và chính xác hơn. Đặc biệt, vắc xin được bổ sung thêm chất bổ trợ giúp nâng cao tối đa hiệu quả bảo vệ và tính an toàn, phù hợp với đặc điểm lão hóa miễn dịch ở người cao tuổi.

“Vắc xin RSV có lịch tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên. Theo dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn trên 25.000 người, vắc xin có hiệu lực bảo vệ hơn 82% trước nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên và lên đến gần 95% ở người có ít nhất một bệnh mạn tính. Đây có thể được xem là giải pháp đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm nhất bảo vệ người cao tuổi trước loại virus nguy hiểm và phổ biến như RSV, nhất là trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và nhiều bệnh hô hấp như cúm, phế cầu cũng đe doạ sức khoẻ”, BS Chính cho biết.

Hiện vắc xin RSV của GSK đã được phê duyệt tại gần 70 quốc gia với hơn 10 triệu liều sử dụng trên toàn thế giới. Vắc xin đã được nhiều tổ chức y khoa trên thế giới khuyến cáo tiêm phòng cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 50-59 tuổi có nguy cơ cao. Tại Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Hô hấp Việt Nam đã cập nhật khuyến cáo chuyên môn, đưa phòng ngừa RSV bằng vắc xin vào chiến lược quản lý các bệnh mạn tính phổ biến như phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và suy tim.

Ông Nguyễn Thái Hiệp tiêm vắc xin RSV của GSK tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC ngay trong ngày đầu tiên ra mắt. Ảnh: Nhân Lê

Sáng 14/12, đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) tiêm vắc xin RSV, ông Nguyễn Thái Hiệp (63 tuổi, phường Tân Quý) cho biết bản thân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp và từng trải qua đợt viêm phổi nặng kéo dài nhiều tháng. Vì vậy, ông hiểu rõ giá trị của phòng bệnh hơn chữa bệnh và luôn chủ động tiêm đầy đủ các vắc xin cần thiết như cúm, phế cầu. Theo ông Hiệp, RSV là bệnh nguy hiểm, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh mạn tính, nhóm có nguy cơ biến chứng nặng.

“Việt Nam có vắc xin RSV cho người cao tuổi và người có bệnh nền như tôi là rất ý nghĩa và cần thiết”, ông Hiệp chia sẻ.

RSV là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và nhập viện ở tất cả lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Các nghiên cứu cho thấy RSV gây gánh nặng bệnh tật rất lớn ở người cao tuổi. Ước tính năm 2019, RSV khiến hơn 470.000 ca nhập viện và khoảng 33.000 ca tử vong nội viện ở nhóm từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia có thu nhập cao.

Tại Việt Nam, trong vòng 5 năm, RSV được ước tính gây khoảng 4,6 triệu ca nhiễm, 200.000 ca nhập viện và 18.000 trường hợp tử vong ở người trên 60 tuổi. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy RSV là tác nhân virus gây bệnh hô hấp phổ biến hàng đầu, đặc biệt ở người cao tuổi, với diễn tiến nặng và nguy cơ viêm phổi cao, nhất là khi đồng nhiễm với các virus khác.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự phòng là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam tiêm vắc xin RSV dành cho người lớn. Ảnh: Nhân Lê

Mới đây, tại hội nghị khoa học về gánh nặng bệnh do RSV và giải pháp vắc xin RSV cho người cao tuổi, có bệnh nền diễn ra tháng 11/2025, TS.BS.CKII Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ ca bệnh nhiễm RSV nặng. Bệnh nhân nam (58 tuổi) nhập viện với triệu chứng ho và đau ngực phải, có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp và sỏi thận hai bên. Kết quả xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân nhiễm RSV đồng nhiễm Covid-19 và cúm A. Trong quá trình điều trị nội viện, bệnh nhân diễn tiến nặng, xuất hiện xuất huyết não. Mặc dù đã được điều trị và cấp cứu bằng các phác đồ chuyên sâu cùng trang thiết bị hiện đại, bệnh nhân không đáp ứng và tử vong sau vài ngày.

Những lô vắc xin RSV của GSK đầu tiên đã về đến hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế của VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nhận định RSV là tác nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở người cao tuổi nhưng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Vắc xin có chất bổ trợ chuyên biệt cho người cao tuổi, người bệnh nền sẽ mở ra cơ hội phòng ngừa chủ động phù hợp với người cao tuổi và người có bệnh nền, nhóm có suy giảm miễn dịch do lão hóa. Giải pháp này giúp giảm nguy cơ nhập viện, biến chứng nặng, đồng thời góp phần giảm quá tải bệnh viện, chi phí y tế và hỗ trợ kiểm soát hiệu quả các bệnh mạn tính đồng mắc như tim mạch, COPD, đái tháo đường…

“Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế sức khoẻ với VNVC cũng đồng thời triển khai tiêm vắc xin RSV giúp người cao tuổi và người có bệnh nền dễ dàng được tiếp cận sớm với giải pháp phòng ngừa chủ động và an toàn”, GS Châu chia sẻ.

Minh Nguyệt