Hoạt động của VNVC nhận được sự ủng hộ từ Thành ủy, UBND và Sở Y tế TP.HCM trong việc phát huy vai trò y tế tư nhân, tăng cường phối hợp công - tư nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân mọi vùng miền.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của gói tài trợ là việc VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vắc xin để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong định hướng phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu với không gian và diện mạo mới, y tế, giáo dục và môi trường là những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. TP.HCM đang tập trung chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ và bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với ngành y tế.

“Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp sức vào việc đầu tư cho Côn Đảo thành một cực y tế chuyên sâu của TP.HCM”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Phan Trọng Hiền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, cho biết việc VNVC trao tặng kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP có ý nghĩa thiết thực, giúp địa phương nâng cao năng lực dự trữ, bảo quản vắc xin, tổ chức tiêm chủng an toàn và chủ động ứng phó dịch bệnh tại địa bàn biển đảo xa đất liền.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết VNVC cũng sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vắc xin cúm của Pháp để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người 1 liều/năm. Các vắc xin này sẽ được ưu tiên cung ứng theo kế hoạch triển khai tiêm chủng của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo và được bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn GSP đầu tiên tại Côn Đảo do VNVC trao tặng.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của VNVC từ đất liền cũng trực tiếp ra đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo, đồng thời hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình tiêm chủng an toàn, quy trình vận hành kho lạnh bảo quản vắc xin để cán bộ y tế địa phương sử dụng hiệu quả trong nhiều năm liên tiếp. VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin thế hệ mới, vắc xin khan hiếm phục vụ nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng bệnh của quân và dân Côn Đảo để kịp thời phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ.

Đông đảo người dân và chiến sĩ quan tâm, có mặt tại chương trình để đón nhận món quà sức khỏe từ Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Minh Trung

Ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi) là cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo, ông từng bị đày ra đảo năm 1970. Sau ngày giải phóng, ông cùng 153 cựu tù tình nguyện ở lại giữ đảo, gắn bó với Côn Đảo đến hôm nay. Nhiều năm qua, tuổi cao, sức khỏe suy yếu cùng di chứng từ những năm tháng bị tra tấn khiến ông thường xuyên mắc cúm, việc điều trị và di chuyển vào đất liền rất khó khăn. Được VNVC tiêm vắc xin miễn phí ngay tại đảo, ông xúc động và bày tỏ mong muốn người dân Côn Đảo sẽ ngày càng được tiếp cận đầy đủ hơn với các loại vắc xin hiện đại để chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi) cùng vợ đến tiêm vắc xin từ sáng sớm, ông cũng là cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Nhiều năm đồng hành cùng chồng vào đất liền điều trị bệnh với chi phí lớn và nhiều lần đi lại vất vả, bà Nguyễn Thị Tư (77 tuổi) cho biết gia đình rất mong có VNVC tại Côn Đảo để người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Bà xúc động chia sẻ việc VNVC trực tiếp đưa vắc xin ra đảo, tổ chức tiêm miễn phí ngay tại địa phương khiến nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và có bệnh nền, cảm thấy rất ấm lòng và yên tâm.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - thành viên cùng hệ sinh thái y tế, chăm sóc sức khỏe với VNVC cũng trao tặng xe điện trị giá 500 triệu đồng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo), góp phần tăng cường điều kiện vận hành, phục vụ công tác chuyên môn trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa tại vùng biển đảo giàu ý nghĩa lịch sử của Tổ quốc.

Diệu Minh