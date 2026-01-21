Chiều ngày 19/1, trong căn nhà nhỏ ở quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), cụ ông Viên Quan Cẩm và vợ là cụ bà Ân Hòa Trân, đều đã 102 tuổi, quây quần bên con cháu để chụp bức ảnh đại gia đình. Hai cụ mặc áo sơ mi trắng, khoác áo len đỏ, gương mặt hiền hậu, nụ cười rạng rỡ giữa 4 thế hệ.

Điều đặc biệt là hai cụ sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày (26/3/1924) và đã cùng nhau đi qua hơn một thế kỷ thăng trầm của cuộc đời, trang QQ đưa tin.

“Một gia đình có 2 người hơn 100 tuổi là phúc lớn hiếm có”, ông Viên Thành Long, con trai cả của hai cụ, chia sẻ.

Cặp vợ chồng lớn tuổi chụp ảnh hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Ảnh: QQ

Năm 1950, qua mai mối, cụ Viên Quan Cẩm, khi ấy là một nông dân, quen biết cô gái làng bên Ân Hòa Trân và làm đám cưới. Không có những câu chuyện tình lãng mạn, cuộc sống vợ chồng của hai cụ gắn với ruộng đồng, cơm áo, củi lửa thường ngày.

Cụ Viên biết viết thư pháp, thời trẻ là quán quân chạy bộ cấp khu. Gia đình có 8 anh chị em, cụ là con thứ ba. Còn cụ Ân xuất thân trong gia đình phú nông, từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp.

Sau khi kết hôn, hai cụ dựa vào 16 mẫu ruộng để trồng lúa, trồng gai dầu, nuôi dưỡng 5 người con trưởng thành. Hiện nay, con trai cả đã 74 tuổi, con gái út 59 tuổi. Gia đình đã có 4 thế hệ chung sống, với 5 người chắt, người lớn nhất đã 17 tuổi.

Chia sẻ về bí quyết trường thọ của cha mẹ, bà Viên Nhã Cầm, con gái út cũng là người trực tiếp chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho hai cụ, cho biết, gia đình chưa bao giờ áp dụng chế độ ăn uống hay dưỡng sinh cầu kỳ.

“Bố tôi rất thích ăn ngọt, nấu ăn lúc nào cũng phải cho nhiều đường. Vài năm gần đây ông ăn chay nhiều hơn, thích rau xanh, củ cải, các loại đậu, thỉnh thoảng mới ăn cá. Mỗi bữa bố vẫn ăn được hơn nửa bát cơm, không uống rượu”, bà Nhã Cầm nói.

“Còn mẹ tôi thì hoàn toàn ngược lại. Bà thích ăn mặn, hồi trẻ có thể uống 7-8 chén rượu gạo mỗi ngày. Giờ con cháu phải ngăn lại, chỉ cho cụ nhấp môi cho đỡ thèm”, bà Nhã Cầm chia sẻ thêm.

Dù có sở thích khác biệt nhưng cặp đôi vẫn chung sống bên nhau dài lâu. Ảnh: QQ

Đáng chú ý, hai cụ không có bệnh nền nghiêm trọng, không dùng thực phẩm chức năng, cũng chưa từng trải qua ca bệnh lớn nào.

Năm ngoái, cụ Ân bắt đầu phải chống gậy nhưng vẫn kiên trì làm việc nhà. Hai năm trước, vì sợ buồn tẻ, cụ đề nghị các con thay nhau ngủ cùng.

“Buổi tối, cả nhà nói chuyện gia đình một lúc rồi đi ngủ. Bố tôi ngủ rất ngon, từ 19h đến 8h sáng hôm sau. Mẹ tôi thì dậy sớm hơn, khoảng 6h đã tìm việc để làm”, bà Nhã Cầm kể.

Theo ông Viên Thành Long, tâm lý tích cực chính là chìa khóa quan trọng nhất giúp cha mẹ sống thọ. Ông cho biết: “Cha mẹ tôi không thích quản chuyện người khác, chỉ tập trung sống tốt cuộc đời của mình”.

Cụ Viên Quan Cẩm đến nay vẫn còn nhanh nhẹn, thỉnh thoảng tự đi chợ mua rau, thậm chí vẫn chơi mạt chược. Sau khi tròn 100 tuổi, ngoài lương hưu, mỗi tháng cụ Viên còn được trợ cấp thêm 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng). Cuộc sống tuổi già vì thế càng thêm an tâm.

Tết Nguyên đán đang đến gần, đại gia đình đã lên kế hoạch chụp ảnh chung, tổ chức các bữa cơm đoàn viên, sắm quần áo mới cho hai cụ.

Khi được hỏi về mong ước năm mới, ông Viên Thành Long nói: “Chúng tôi chỉ mong cha mẹ khỏe mạnh. Gia đình có một người già là có một báu vật”.