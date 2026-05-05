Bỏ phố lên rừng, tìm về thiên nhiên

Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái “sống cùng sói” đã thu hút sự chú ý trên mạng với hàng triệu lượt thích, theo 163.

Nhân vật chính là Chúc Giai Kỳ, sinh viên năm cuối đến từ Nghĩa Ô (Chiết Giang), được biết đến trên mạng với tên “Lạc Lạc ở Nội Mông”. Tính đến đầu xuân năm nay, cô đã ở trạm bảo tồn động vật hoang dã ở Nội Mông (Trung Quốc) gần nửa năm, "sống cùng" hơn 20 con sói giữa vùng hoang mạc xa thành phố.

Trước khi ra trường, thay vì ở lại đô thị như phần lớn bạn bè, Chúc Giai Kỳ chọn đến trạm bảo tồn và bắt đầu cuộc sống gắn bó với thiên nhiên. Quyết định này khiến nhiều người tò mò bởi cô vốn lớn lên ở vùng Giang Nam êm đềm.

Trong mắt Giai Kỳ, sói không phải loài vật hung dữ, lạnh lùng như nhiều người vẫn mặc định, mà là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái tự nhiên. Sau gần nửa năm ở trạm bảo tồn, cô đã xây dựng được "mối quan hệ" với đàn sói.

Tuy nhiên, việc tiếp cận đàn sói không hề dễ dàng, bởi chúng không giống vật nuôi. “Bạn vuốt đầu chó, nó sẽ nghĩ bạn thích nó. Nhưng với sói, hành động đó có thể bị hiểu là khiêu khích”, cô nói. Chính vì vậy, cô không cố gắng thuần hóa hay coi sói như thú cưng mà xem chúng như những người bạn.

Ngay ngày đầu bước vào khu bảo tồn, Giai Kỳ đã trải qua một tình huống nguy hiểm. Một con sói phát hiện mùi lạ, coi cô là kẻ xâm nhập và nhe nanh lao tới. Đúng lúc đó, một con sói lông vàng nâu bất ngờ xuất hiện, cắn vào cổ con kia để bảo vệ cô.

Từ đó, cô và con sói này trở nên gắn bó. Đây cũng là con đầu đàn, về sau trở thành “bạn đồng hành” mà cô tiếp xúc nhiều nhất. Dần dần, cô hiểu rõ tính cách từng con sói, nhận biết được cảm xúc của chúng. Trong suốt nửa năm, không còn con sói nào tỏ thái độ hung dữ với cô.

Giai Kỳ cho rằng, nhiều loài động vật không muốn sống trong môi trường nuôi nhốt mà cần không gian tự nhiên để sinh tồn. Một số con sói từng được đưa từ vườn thú đến trạm trong tình trạng suy kiệt, không ăn uống, có dấu hiệu căng thẳng. Sau một thời gian được sống trong môi trường rộng hơn, chúng dần hồi phục, ăn uống bình thường và thể hiện lại bản năng tự nhiên.

Cuộc sống khắc nghiệt

Chia sẻ về công việc tại trạm bảo tồn, Giai Kỳ cho biết mình không có lương. Mọi người đều là tình nguyện viên, tự tay thực hiện các công việc như cho động vật ăn, dọn dẹp chuồng trại.

Khu bảo tồn nằm ở vùng hẻo lánh thuộc Ô Lạt Đặc Tiền Kỳ, cách khu dân cư khoảng 20–30 km. Cứ vài ngày, thậm chí lâu hơn, cả nhóm mới vào thành phố để mua nhu yếu phẩm.

Điều kiện sinh hoạt tại đây cũng hạn chế: không có nhà vệ sinh, nguồn nước cách xa khoảng 1km, mỗi lần đi lấy phải dùng xe ba bánh. Bão cát thường xuyên khiến khu ở phủ đầy bụi, phải lau dọn nhiều lần mỗi ngày.

Sau nửa năm sống tại đây, làn da cô trở nên thô ráp hơn. Tuy vậy, Giai Kỳ đã thích nghi với môi trường, có thể tự chăm sóc bản thân và hỗ trợ công việc tại trạm. Gia đình cô từng phản đối vì lo lắng, nhưng sau khi chứng kiến con gái thích nghi, họ dần yên tâm và ủng hộ.

Thỉnh thoảng, cô quay video chia sẻ cuộc sống tại trạm bảo tồn. Những nội dung này bất ngờ thu hút lượng lớn người xem, giúp tài khoản của cô có gần 100.000 người theo dõi.

Hiện tại, trạm có khoảng 6 người, chủ yếu là người trẻ, sống trong các căn nhà cải tạo từ container. Ngoài sói, nơi đây còn cứu hộ nhiều loài động vật khác như thiên nga, chim săn mồi… Những cá thể bị thương sẽ được chăm sóc, sau đó thả về tự nhiên.

Chúc Giai Kỳ cho biết, trong thời gian tới, cô chưa có ý định quay lại thành phố để tìm một công việc “tốt” theo cách nhìn của nhiều người.

“Tôi muốn tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, ở bên những con sói này thêm một thời gian. Trước tiên, tôi muốn làm hết sức mình", cô nói.